Practice del GP de Países Bajos: horario y dónde ver MotoGP por TV, en directo con Marc Márquez

El GP de Países Bajos vuelve a MotoGP una temporada más. Marc Márquez llega a Assen como uno de los grandes focos del fin de semana, en plena remontada en el Mundial y con el objetivo de seguir recortando distancia respecto a Marco Bezzecchi, líder de la clasificación. La cita neerlandesa se presenta como una nueva prueba clave en la pelea por el campeonato.

La actualidad en MotoGP ha girado estos días en torno al fichaje de Pedro Acosta por Ducati. El piloto español pondrá rumbo a la marca italiana en 2027 y será el compañero de equipo de Marc Márquez en sustitución de Pecco Bagnaia. Ahora, sin embargo, es momento de centrar la atención en los Países Bajos, concretamente en Assen, donde arranca este fin de semana una nueva lucha decisiva por el Mundial.

El trazado neerlandés es uno de los escenarios más especiales de la temporada. Conocido como “La Catedral” del motociclismo, Assen destaca por su trazado fluido, sus curvas enlazadas y una configuración muy técnica que exige precisión, ritmo y confianza desde la primera vuelta. Se trata de una cita imprescindible del calendario y uno de esos grandes premios que siempre acostumbran a dejar carreras abiertas hasta el final.

Marc Márquez, feliz en Ducati / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

La jornada de este viernes servirá como primera toma de contacto para los pilotos de Moto3, Moto2 y MotoGP. Los entrenamientos libres y la Practice marcarán el inicio real del fin de semana, con especial atención a la categoría reina, donde los tiempos de la sesión de la tarde serán decisivos para definir el acceso directo a la Q2 del sábado.

Marc Márquez buscará empezar fuerte en un circuito histórico, mientras que Jorge Martín y Marco Bezzecchi también estarán bajo los focos con Aprilia en una lucha por el Mundial que sigue muy apretada. Todo a punto para arrancar un nuevo fin de semana emocionante en Assen.

Horarios de los entrenamientos libres y Practice del GP de Países Bajos de MotoGP 2026

Viernes 26 de junio: Moto3 | FP1: 09:00 horas

Moto2 | FP1: 09:50 horas

MotoGP | FP1: 10:45 horas

Moto3 | Practice: 13:15 horas

Moto2 | Practice: 14:05 horas

MotoGP | Practice: 15:00 horas

Dónde ver el GP de Países Bajos 2026 en directo y por TV

En España, el Gran Premio de Países Bajos y todas las carreras y entrenamientos del Mundial de MotoGP 2026 se pueden ver en directo por televisión y online a través de DAZN, así como mediante los canales de DAZN disponibles en Movistar Plus. Por su parte, en Argentina, Chile, México, Colombia y Perú, la retransmisión del Mundial de MotoGP se podrá seguir a través de ESPN; en Estados Unidos, la cobertura corre a cargo de NBC Sports y CNBC. También está disponible la opción de pago VideoPass, el servicio oficial que ofrece el propio campeonato de MotoGP.

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