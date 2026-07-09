Practice del GP de Alemania: horario y dónde ver MotoGP por TV, en directo con Marc Márquez

El GP de Alemania vuelve a MotoGP una temporada más. Lo hace en uno de los momentos más importantes del curso, con Marc Márquez en plena remontada por el título y con Jorge Martín como líder del Mundial tras las últimas debacles de Marco Bezzecchi. Este viernes llega la primera jornada del fin de semana, que puede empezar a marcar el ritmo del resto de pruebas en Sachsenring.

El trazado germano cuenta con 3,67 kilómetros de longitud y es uno de los circuitos más cortos, técnicos y peculiares del Mundial. Su sentido antihorario, la sucesión de curvas de izquierdas y los constantes cambios de apoyo convierten la gestión del neumático delantero en uno de los grandes puntos críticos del fin de semana. Mantener la temperatura correcta de los neumáticos, encontrar tracción en la subida final y no perder tiempo en el enlazado será clave para marcar diferencias en un circuito donde cualquier pequeño error puede penalizar mucho.

Este viernes será una jornada importante para poder afinar sensaciones y pasar de manera directa a la Q2 a través de la Practice. Sachsenring ha sido históricamente uno de los trazados más propicios para Marc Márquez, que parte como uno de los grandes favoritos a la victoria a pesar de no terminar de encontrar las prestaciones de su Ducati.

Marc Márquez, recuperado / Ducati Corse

Es por eso que la lógica invita a pensar en una victoria de Aprilia, ya sea de Jorge Martín o de Bezzecchi, pero la igualdad ha sido máxima en este primer tramo de la temporada y todos los escenarios siguen abiertos. La lucha por el Mundial sigue al rojo vivo y Alemania será otra prueba de campeonato para todos los aspirantes.

Horarios de los entrenamientos libres y Practice del GP de Alemania de MotoGP 2026

Viernes 10 de julio: Moto3 | FP1: 9:00 horas

Moto2 | FP1: 9:50 horas

MotoGP | FP1: 10:45 horas

Moto3 | Practice: 13:15 horas

Moto2 | Practice: 14:05 horas

MotoGP | Practice: 15:00 horas

Dónde ver el GP de Alemania 2026 en directo y por TV

En España, el Gran Premio de Alemania y todas las carreras y entrenamientos del Mundial de MotoGP 2026 se pueden ver en directo por televisión y online a través de DAZN, así como mediante los canales de DAZN disponibles en Movistar Plus.

Por su parte, en Argentina, Chile, México, Colombia y Perú, la retransmisión del Mundial de MotoGP se podrá seguir a través de ESPN; en Estados Unidos, la cobertura corre a cargo de NBC Sports y CNBC. También está disponible la opción de pago VideoPass, el servicio oficial que ofrece el propio campeonato de MotoGP.

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