En Directo
MotoGP
Practice del GP de Portugal de MotoGP, en directo
Sigue en directo la Practice del Gran Premio de Portugal de MotoGP que se disputa en el Autódromo Internacional do Algarve
La primera jornada del GP de Portugal de MotoGP en directo en SPORT.es.
Debut de Nicolò Bulega como sustituto de Marc Márquez
El piloto italiano debutó esta mañana por primera vez en una sesión oficial de MotoGP, como sustituto de Marc Márquez, lesionado durante el GP de Indonesia. Bulega terminó la primera sesión en la décimacuarta plaza, mejor posicionado que Pecco Bagnaia, que fue decimoséptimo a más de un segundo del tiempo de referencia.
Los tiempos de la mañana
Àlex Márquez se ha llevado el mejor tiempo esta mañana, con solo dos Ducati en el 'Top 10', algo poco habitual. Por lo contrario, tres Honda han logrado situarse dentro de las diez primeras posiciones, confirmando así el progreso de la marca del ala dorada.
