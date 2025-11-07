Practice del GP de Portugal de MotoGP, en directo

Debut de Nicolò Bulega como sustituto de Marc Márquez

El piloto italiano debutó esta mañana por primera vez en una sesión oficial de MotoGP, como sustituto de Marc Márquez, lesionado durante el GP de Indonesia. Bulega terminó la primera sesión en la décimacuarta plaza, mejor posicionado que Pecco Bagnaia, que fue decimoséptimo a más de un segundo del tiempo de referencia.