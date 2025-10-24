En Directo
MotoGP
Practice del GP de Malasia de MotoGP, en directo
Sigue en directo la practice del Gran Premio de Malasia de MotoGP que se disputa en el circuito de Sepang
La primera jornada del GP de Malasia de MotoGP en directo en SPORT.es.
¡Empieza la acción!
El semáforo se ha puesto en verde y el cronómetro ha empezado la cuenta atrás. Los pilotos de la categoría reina cuentan con 60 minutos para marcar sus mejores registros.
El subcampeón de MotoGP
El mundial de MotoGP quedó sentenciado en el pasado GP de Japón, pero el subcampeonato de la temporada 2025 sigue en el aire. Siguiendo la dinámica del curso, la segunda posición debería ser para Álex Márquez, pero la incógnita aparece con la tercera posición. En el GP de Australia, Marco Bezzecchi superó a 'Pecco' Bagnaia tras una nueva caída del 63. ¿Quién cerrará el Top 3 del campeonato?
¡Llega el momento de MotoGP!
Con las sesiones de Moto3 y Moto2 completadas, llega el turno de MotoGP. Las segundas sesiones del día han sufrido un retraso de 35 minutos por las condiciones de la pista, pero en 10 minutos vuelve la acción para los pilotos de la categoría reina.
El top 14 de Moto2
Los pilotos de Moto2 clasificados directamente a la Q2:
- González
- Dixon
- Arenas
- Baltus
- Holgado
- Alonso
- Canet
- Escrig
- Arbolino
- Moreira
- Salac
- Muñoz
- Guevara
- Vieti
El posible sustituto de Marc Márquez
Márquez confirmó esta semana que no volvería a subirse a la moto para el resto de la temporada. Para los Grandes Premios de Australia y Malasia, el sustituto del '93' ha sido Michele Pirro, pero para las dos últimas rondas el sustituto podría ser Nicoló Bulega. El piloto italiano compite en el Mundial de Superbikes de la mano de Ducati y cierra el campeonato como subcampeón. Ducati ha preparado para el italiano un test privado en Jerez.
Las nubes reaparecen en Sepang
La 'Practice' de la categoría intermedia está llegando a su fin, pero las nubes están reapareciendo sobre el circuito. ¿Volverá a llover en Sepang?
¡30 minutos para la Practice!
En apenas 30 minutos, los pilotos de la categoría reina saltarán a la pista para decidir qué pilotos clasifican directamente a la Q2.
Los pilotos ausentes en el GP de Malasia
Para la mala suerte de los pilotos, el curso 2025 ha estado protagonizado por algunas lesiones. La temporada está llegando a su fin, pero cuenta con tres pilotos ausentes en la parrilla de la categoría reina. Marc Márquez, Jorge Martín y Maverick Viñales serán baja para este fin de semana. La ausencia del vigente campeón del mundo ya está confirmada para el resto de la temporada y se desconoce la fecha de regreso de Martín y Viñales.
Aldeguer, el líder del FP1
El primer día en Sepang ha estado lleno de sorpresas, a pesar de que todavía queda acción por delante. En los primeros entrenamientos libres, la lluvia ha sorprendido a los pilotos de la categoría reina. Aunque las condiciones no han impedido que Fermín Aldeguer consiga la primera posición. El rookie del Gresini Racing marcó el registro antes de que apareciera la fuerte lluvia. El top 3 lo han cerrado 'Pecco' Bagnaia y Joan Mir.
El cambio de horario de la Practice de MotoGP
La segunda sesión del día de la categoría reina estaba programada para empezar a las 9 am, pero no lo hará hasta las 9:35 h. El retraso se ha producido por las condiciones de la pista. Durante la 'Practice' de Moto3, una moto ha desprendido aceite en la pista y la sesión ha tenido que detenerse. Los pilotos de Moto3 ya han acabado el primer día en Malasia, y los pilotos de la categoría intermedia siguen peleando por la clasificación directa a la Q2.
