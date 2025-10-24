Practice del GP de Malasia de MotoGP, en directo

El cambio de horario de la Practice de MotoGP

La segunda sesión del día de la categoría reina estaba programada para empezar a las 9 am, pero no lo hará hasta las 9:35 h. El retraso se ha producido por las condiciones de la pista. Durante la 'Practice' de Moto3, una moto ha desprendido aceite en la pista y la sesión ha tenido que detenerse. Los pilotos de Moto3 ya han acabado el primer día en Malasia, y los pilotos de la categoría intermedia siguen peleando por la clasificación directa a la Q2.