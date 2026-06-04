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Practice del GP de Hungría: horario y dónde ver MotoGP por TV, en directo con Marc Márquez y Jorge Martín
A qué hora son los entrenamientos libres y la practice del GP de Hungría y dónde ver MotoGP por televisión y online desde España
Cómo ver en directo y online todo el Mundial de MotoGP en DAZN con Marc Márquez y Jorge Martín
El GP de Hungría abre sus puertas a MotoGP por cuarta vez en su historia. Balaton Park será el escenario de una nueva lucha por el campeonato mundial, donde Marco Bezzecchi llega como líder de la clasificación con 17 puntos de distancia sobre Jorge Martín, ambos pilotos de Aprilia.
Mugello, última cita del calendario hasta ahora, permitió a Bezzecchi, italiano, ser profeta en su tierra y ampliar distancias con Jorge Martín al frente del mundial. Marco es el piloto más consistente a día de hoy en el paddock, aunque su compañero de equipo no está muy lejos; tras una temporada complicada tras volver de lesión, Martín aspira a volver a saborear las mieles de la victoria con un segundo campeonato del mundo.
Su claro favoritismo viene dado, en parte, por las pocas opciones que tiene Marc Márquez de ahora en adelante. El piloto de Ducati, actual campeón del mundo, sufrió una aparatosa caída en Le Mans que le obligó a estar en el dique seco durante unas semanas.
Sin el dominio anterior de la marca italiana en pista, Marc tiene mucho terreno por recortar si quiere llegar a tener opciones hasta el final de temporada. Aprilia tiene la sartén por el mango, pero todo puede pasar... y más con Marc Márquez de por medio.
Horarios de los entrenamientos libres y Practice del GP de Hungría de MotoGP 2026
Viernes 5 de junio:
- Moto3 | FP1: 9:00 horas
- Moto2 | FP1: 9:50 horas
- MotoGP | FP1: 10:45 horas
- Moto3 | Practice: 13:15 horas
- Moto2 | Practice: 14:05 horas
- MotoGP | Practice: 15:00 horas
Dónde ver el GP de Hungría 2026 en directo y por TV
En España, el Gran Premio de Hungría y todas las carreras y entrenamientos del Mundial de MotoGP de este año se pueden ver en directo por televisión y online a través de la plataforma DAZN, así como en Movistar Plus. Por su parte, en Argentina, Chile, México, Colombia y Perú se retransmitirá a través de ESPN; en Estados Unidos, será a cargo de NBC Sports y CNBC. También está la opción de usar el servicio de pago VideoPass que ofrece el propio campeonato de MotoGP.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Mundial de MotoGP con nuestras narraciones en directo de entrenamientos, clasificaciones y carreras, así como las crónicas y las reacciones de los protagonistas una vez finalicen los mismos.
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