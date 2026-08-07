MOTOGP
Practice del GP de Gran Bretaña: a qué hora y dónde ver MotoGP por TV, en directo con Marc Márquez
Te contamos todos los horarios del Gran Premio de Gran Bretaña y dónde ver MotoGP por televisión y online desde España
Cómo ver en directo y online todo el Mundial de MotoGP en DAZN con Marc Márquez y Jorge Martín
El GP de Gran Bretaña vuelve a MotoGP una temporada más. Lo hace después del parón veraniego y con la lucha por el título más apretada que nunca: Jorge Martín conserva el liderato, Ai Ogura se encuentra a 14 puntos y Marc Márquez ocupa la tercera posición, a 18 del piloto de Aprilia. Este viernes comienza la actividad en Silverstone, escenario de la duodécima cita del campeonato y del inicio de la segunda mitad de la temporada.
El trazado británico es uno de los circuitos más rápidos y exigentes del Mundial. Este viernes será especialmente importante para que los pilotos recuperen sensaciones después de varias semanas sin competición. La primera sesión libre permitirá comenzar a trabajar en la puesta a punto, mientras que la Practice de la tarde decidirá los diez pilotos que accederán directamente a la Q2. En un circuito tan largo, encontrar una vuelta limpia y aprovechar correctamente los neumáticos será fundamental.
Marc Márquez llega reforzado después de completar un fin de semana perfecto en Sachsenring, donde ganó tanto la Sprint como la carrera del domingo. Sin embargo, Silverstone no ha sido históricamente uno de sus grandes territorios de dominio y presenta un escenario mucho más abierto. Jorge Martín tratará de defender el liderato, mientras que Ogura y Bezzecchi también buscarán aprovechar la igualdad de un circuito que ha tenido once ganadores diferentes en sus últimas once ediciones.
Horarios de los entrenamientos libres y Practice del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Viernes 7 de agosto:
- Moto3 | FP1: 11:00 horas
- Moto2 | FP1: 11:50 horas
- MotoGP | FP1: 12:45 horas
- Moto3 | Practice: 15:15 horas
- Moto2 | Practice: 16:05 horas
- MotoGP | Practice: 17:00 horas
Dónde ver el GP de Gran Bretaña 2026 en directo y por TV
En España, el Gran Premio de Gran Bretaña y todas las carreras y entrenamientos del Mundial de MotoGP 2026 se pueden ver en directo por televisión y online a través de DAZN, así como mediante los canales de DAZN disponibles en Movistar Plus.
Por su parte, en Argentina, Chile, México, Colombia y Perú, la retransmisión del Mundial de MotoGP se podrá seguir a través de ESPN; en Estados Unidos, la cobertura corre a cargo de NBC Sports y CNBC. También está disponible la opción de pago VideoPass, el servicio oficial que ofrece el propio campeonato de MotoGP.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Mundial de MotoGP con nuestras narraciones en directo de entrenamientos, clasificaciones y carreras, así como con las crónicas y las reacciones de los protagonistas una vez finalicen las sesiones.
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