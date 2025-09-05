En Directo
MotoGP
Practice del GP de Catalunya de Moto GP, en directo: resultado de Marc Márquez hoy en vivo
Sigue en directo el Gran Premio de Catalunya de MotoGP, decimoquinta prueba del Mundial, que se disputa en el Circuit de Barcelona - Catalunya
Albert Miranda
El Mundial de MotoGP afronta en el Circuit de Barcelona-Catalunya su decimoquinta cita de la temporada 2025 a la que Marc Márquez llega como líder destacado.
PRACTICE MOTO GP | GP DE CATALUÑA
Durante esta primera media hora, el mejor tiempo lo ha realizado Álex Márquex con una marca de 1.39.074. En segundo lugar, Pedro Acosta a 21 milésimas. Y tercero, Binder a poco más de décima y media. Una Ducati y las dos KTM oficiales.
PRACTICE MOTO GP | GP DE CATALUÑA
Hasta el momento, como hemos comentado anteriormente, estaban probando tandas largas con los neumáticos medios. A medida que vayan pasando los minutos, veremos los neumáticos blandos.
PRACTICE MOTO GP | GP DE CATALUÑA
Todos vuelven a pista. Segunda tanda de los piltos en pista.
PRACTICE MOTO GP | GP DE CATALUÑA
Momento de pausa en pista. Muchos pilotos están volviendo a boxes, tras una primera serie.
PRACTICE MOTO GP | GP DE CATALUÑA
Entre los dos primeros, hay tan solo una diferencia de 21 milésimas.
PRACTICE MOTO GP | GP DE CATALUÑA
¡ÁLEX SE COLOCA PRIMERO! Le arrebata el primer puesto a Pedro Acosta. Parece ser que las KTM estarán muy competitivas en Montmeló.
PRACTICE MOTO GP | GP DE CATALUÑA
¡PEDRO ACOSTA SE PONE EN PRIMERA POSICIÓN!
PRACTICE MOTO GP | GP DE CATALUÑA1
Por el momento, Marc Márquez lidera la sesión. Ha conseguido un tiempo de 1.39.390. Sin embargo, todos irán banjando los tiempos a medida que vayan rodando.
PRACTICE MOTO GP | GP DE CATALUÑA
Durante todo el fin de semana van haber temperaturas muy altas y el neumático trasero va a sufrir mucho. Veremos que datos sacan los ingenieros sobre eso.
PRACTICE MOTO GP | GP DE CATALUÑA
Ya salen al circtuito todos los pilotos. Llevan mucha carga de gasolina para ir haciendo muchas vueltas.
