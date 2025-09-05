Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Practice del GP de Catalunya de Moto GP, en directo: resultado de Marc Márquez hoy en vivo

Sigue en directo el Gran Premio de Catalunya de MotoGP, decimoquinta prueba del Mundial, que se disputa en el Circuit de Barcelona - Catalunya

Marc Márquez, durante un GP

Marc Márquez, durante un GP / Boglarka Bodnar / EFE

Albert Miranda

El Mundial de MotoGP afronta en el Circuit de Barcelona-Catalunya su decimoquinta cita de la temporada 2025 a la que Marc Márquez llega como líder destacado.

