En directo
MOTOGP
Práctica MotoGP Brasil 2026, en directo: clasificación y última hora de Márquez y Acosta, hoy en vivo
Sigue en directo la Práctica del Gran Premio de Brasil, el segundo de la temporada 2026 de MotoGP, con el aterrizaje por primera vez en el Autódromo Ayrton Senna
Viento racheado
A la lluvia se le suman fuertes rachas de viento que complican la tarea de los pilotos. Menos de media hora para el final y todo el mundo en boxes.
29 minutos para el final
La mayoría de pilotos, en el box. Comienza a llover más fuerte. La Q2 provisional es: Zarco, Marc Márquez, Toprak, Martín, Acosta, Álex Márquez, Quartararo, Aldeguer, Bagnaia y Ogura.
¡Empieza a llover más fuerte en Goiania!
Todo apunta que será difícil mejorar los registros. Álex Márquez ha completado su mejor vuelta para meterse en Q2 provisional. Rueda sexto a más de medio segundo de Zarco.
El retorno de Aldeguer
Marcha sexto el murciano, que vuelve a la competición tras perderse los test de Buriam y Sepang y la primera cita en Tailandia tras lesionarse en pretemporada. Tuvo que pasar por quirófano para tratar la lesión en la diáfisis del fémur izquierdo y ha logrado acortar plazos para volver en Brasil.
Zarco se mantiene en primera plaza
Las condiciones son complicadas en el Ayrton Senna. Llueve por zonas y esto impide que los pilotos puedan apretar. Mantiene el mejor registro el francés con 1:21.257. Marc Márquez es segundo...
Se le para la moto a Franco Morbidelli
Bandera amarilla en la curva 4 del trazado brasileño. En problemas el italo-brasileño del VR46....
Varios pilotos en el box
En su inmensa mayoría, la parrilla se encuentra en el box a la espera del cielo. Difícil saber cuál es la mejor opción de neumático en estas condiciones, llueve en algunos puntos del trazado.
Dos Yamaha en el 'Top-10'
Parece que en estas condiciones y en este nuevo trazado Yamaha puede dar un paso hacia adelante. El pasado fin de semana en Tailandia la fábrica sufrió mucho, con todos sus pilotos en la cola. Ahora Toprak es cuarto y Álex Rins se encuentra en la décima plaza.
47 minutos para el final
Marc Márquez asalta la segunda plaza y se queda a 0.125 del mejor tiempo de Zarco, especialista en condiciones mixtas o en mojado. Moreira ya está en el box.
¡El ídolo local, al suelo!
Se va al suelo Diogo Moreira. Punto crítico la curva 4, tres pilotos se han caído en el mismo sitio en lo que va de sesión (10 minutos).
- Alivio en el Barça con Joan Garcia: comunicado oficial sobre la lesión ante el Newcastle
- El sueño truncado de Fermín, el centrocampista más efectivo de Europa
- Lesión de Courtois: parte médico oficial, qué tiene y cuántos partidos se perderá con el Real Madrid
- Ni Lamine Yamal ni Raphinha: Edu Aguirre elige al mejor jugador del Barça
- El 'robo' del Atlético al Barça en la Champions League: ¿Por qué no se juega la vuelta en el Spotify Camp Nou?
- El calendario infernal del Atlético: el factor que puede ayudar al Barça en Champions
- ¡Ernesto Valverde deja el Athletic Club!
- Así queda el cuadro de la Champions League en cuartos: cruces, rivales de Barcelona, Real Madrid y Atlético y fechas