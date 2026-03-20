Práctica MotoGP Brasil 2026, en directo: clasificación y última hora de Márquez y Acosta, hoy en vivo

El retorno de Aldeguer

Marcha sexto el murciano, que vuelve a la competición tras perderse los test de Buriam y Sepang y la primera cita en Tailandia tras lesionarse en pretemporada. Tuvo que pasar por quirófano para tratar la lesión en la diáfisis del fémur izquierdo y ha logrado acortar plazos para volver en Brasil.