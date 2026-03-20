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Práctica MotoGP Brasil 2026, en directo: clasificación y última hora de Márquez y Acosta, hoy en vivo

Sigue en directo la Práctica del Gran Premio de Brasil, el segundo de la temporada 2026 de MotoGP, con el aterrizaje por primera vez en el Autódromo Ayrton Senna

Marc Márquez durante la sesión matutina del viernes en Brasil

Marc Márquez durante la sesión matutina del viernes en Brasil / EFE

Queralt Uceda

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