Poncharal confirma negociaciones con el ex jefe de Haas F1 por su equipo de MotoGP

El mercado de pilotos está en plena ebullición en MotoGP para 2026 y más allá, pero también existen negociaciones en otros escenarios. El equipo Red Bull KTM Tech3, dirigido por Hervé Poncharal, podría sellar un potencial acuerdo de colaboración o incluso venta con Günther Steiner, el ex jefe del equipo de F1 Haas. El rumor surgió durante el Gran Premio de Aragón y ahora ha sido confimado.

Steiner se ha dejado ver este año en el paddock en dos ocasiones, durante el GP de las Américas y el GP de Gran Bretaña y en vísperas de la novena cita del calendario, este fin de semana en Mugello, Poncharal ha revelado que el interés es real.

"A partir de 2027 habrá un capítulo completamente nuevo con nuevos reglamentos técnicos, así que es muy importante asegurar el futuro, para una empresa como la mía, que es un equipo de MotoGP", señala Poncharal en la web oficial de MotoGP.

"Como creo que dijo Winston Churchill, 'gobernar es prever', y yo necesito pensar. Está claro que en este momento tengo un acuerdo súper bueno, pero en caso de que esa organización no pueda ser la misma de 2027 a 2031, necesito preparar lo que se puede llamar un plan B. Siempre es interesante escuchar a la gente que viene a invertir, eso significa que tu compañía y el Campeonato es una perspectiva apasionante para invertir", considera el francés.

"Me gusta hablar con Günther Steine. Es una persona muy directa y muy agradable para eventualmente trabajar con él. Así que ahora mismo, estoy escuchando la propuesta; podría ser venir como accionista, pero también podría comprar todo el equipo. Lo que estoy presionando es asegurar la posibilidad de estar vivo y coleando en 2027-2031, espero que con el nombre Tech3, con mi base, mi equipo y diferentes inversores, solo para hacer las cosas seguras", afirma Poncharal.

El francés explicó otras vías por explorar con otros inversores: "Hay otros bastante difícil elegir y decidir cuál va a ser el mejor porque es una gran elección y muy importante. Creo que, si abrimos nuestro capital o si decidimos finalmente vender, debería ser a finales de 2025 porque, claramente, 2026 debería ser un año de transición para estar totalmente listos a partir de 2027. A partir de 2027, todo el paddock tendrá que afrontar el cambio, y hay que estar preparado. Pase lo que pase, estaré aquí en 2026 y más allá para hacer la transición. Tendré un rol, este es el deseo de los posibles nuevos socios y yo diría que el deseo de mi mejor amigo, Carmelo Ezpeleta".

Sobre el acuerdo por las motos con KTM , Poncharal confirmó que seguirán juntos: "Por supuesto. Tengo un contrato válido y realmente bueno y quiero dar las gracias a Stefan Pierer y Pit Beirer por haberme brindado esta relación de trabajo. Nuestro contrato es hasta finales de 2026 y no tengo ninguna señal y no me han dicho nada de lo que va a pasar. En 2026, habrá 4 Red Bull KTM en pista: Acosta, Binder, Viñales, Bastianini. Esto es todo por el momento. Y en lo que estoy trabajando es incluso de 2027 a 2031 para ser el segundo equipo KTM en la parrilla, quizá con diferentes colores, tal vez diferentes inversores de mi lado, pero nunca he estado hablando con ningún otro fabricante".