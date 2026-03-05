Polémica con Aleix Espargaró por un vídeo adelantando coches en bicicleta de forma temeraria

La polémica rodea a Aleix Espargaró en las últimas horas. El piloto probador de Honda HRC, también embajador del equipo ciclista Lidl-Trek, se ha convertido en noticia en las últimas horas tras protagonizar unos temerarios adelantamientos a varios coches mientras entrenaba en bicicleta. Las imagenes de 'Il Capitano' han circulado a través de las redes sociales durante los últimos días y han provocado una contundente reacción del conjunto ciclista.

En el vídeo difundido en Instagram y X se puede observar al expiloto de Aprilia en MotoGP realizando el descenso del puerto Els Àngels, situado en la provincia de Girona. Eso no es lo más extraño, puesto que ya es sabido por todos que el actual piloto de pruebas de Honda es un gran aficionado y apasionado del ciclismo, y ya en el pasado ha sido embajador de otras marcas, como fue el caso de su alianza con Orbea. Lo que sorprende del vídeo en cuestión es que realiza unos adelantamientos a varios coches en una zona de baja visibilidad.

Esto ha generado un gran revuelo en redes sociales, donde los usuarios han puesto en el foco la actitud del ciclista, que llegó a disputar varias pruebas en profesionales con el Lidl-Trek mientras compaginaba sus labores como 'test rider'. Finalmente, tras sufrir un accidente en una de las carreras, la marca nipona terminó por darle un toque y ahora tan solo ejerce de embajador del equipo ciclista. Por lo tanto, ahora practica el ciclismo como un hobby.

En las últimas horas también se ha pronunciado el equipo ciclista. "El comportamiento mostrado por Aleix Espargaró no refleja los valores ni los estándares que nos rigen como equipo. Nos tomamos este asunto muy en serio y estamos en proceso de hablar directamente con el corredor", recoge El País.

El adelantamiento, en "línea discontinua"

Por el momento, el piloto catalán no ha ofrecido declaraciones acerca el asunto. Pero fuentes cercanas al tres veces ganador de una carrera de MotoGP justificaron a 'El País' que las maniobras de adelantamiento se produjeron en una zona de “línea discontinua” y que “no resultaron peligrosas ni agresivas” para ninguno de los vehículos implicados.

Como decíamos, Espargaró abandonó su tarea como ciclista profesional tras varias carreras con el equipo del que ahora es embajador. “En Barcelona hubo un punto de inflexión. Alberto Puig (team manager de HRC Honda) me dijo que conocía mi pasión por las bicicletas, pero me dijo que si estaba en Honda, tenía que estar más concentrado en las motos. Tampoco sabía como calibrar mi rol de testeador. Pensaba que podía estar en los dos mundos y no ha sido así”, comentó durante el GP de Valencia del pasado curso 2025.