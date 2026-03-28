Así fue la polémica acción entre Marc Márquez y Fabio Di Giannantonio

Inicio de GP de Estados Unidos para olvidar para Marc Márquez. El piloto catalán, que partía sexto en parrilla tras una clasificación de lo más apretada, se fue al suelo en la carrera al Sprint en el Circuito De Las Américas protagonizando una polémica acción que ya está siendo revisada por el panel de comisarios.

El piloto catalán salió muy bien. Ganó dos plazas en las primeras curvas del trazado texano, pero la emoción tan solo duró unas curvas. Superado la mitad de circuito, concretamente en la curva 12, lograba llegar a Fabio Di Giannantonio. El piloto italiano partía desde la 'pole' pero perdió varias plazas y cayó hasta la tercera plaza.

Una tercera plaza que quiso asaltar el nueve veces campeón... pero sin éxito. Al entrar en la curva 12, frenó demasiado fuerte, yéndose finalmente al suelo tras un adelantamiento un tanto optimista. Si bien en un inicio 'Diggia' pudo escaparse, finalmente el '93' se lo acabó llevando por delante. No pudo reeincorporarse de nuevo el de Cervera, sí el piloto romano. Pero tan solo unos giros después, tuvo que meterse en el box.

Una jornada marcada por la polémica

Parece que empieza a atragantársele COTA al vigente campeón. El trazado americano fue durante su época en Honda uno de sus particulares jardines, donde ganó en hasta siete ocasiones. Pero desde su aterrizaje en Ducati, el circuito se ha cobrado varias caídas del catalán.

No fue la única polémica que protagonizó 'MM93' este fin de semana. Durante la Q2, el catalán se mostró muy molesto, puesto que tuvo que abandonar un intento de 'time attack' tras toparse en la trazada con Bezzecchi y Luca Marini, quienes le molestaron al ir más lentos y no darse cuenta de que el '93' venía con todo por detrás. Finalmente, los italianos fueron sancionados con dos posiciones en parrilla. 'Bezz' saldrá cuarto el domingo y Marini undécimo.