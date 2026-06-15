Pol Espargaró, de vuelta a los circuitos en una jornada clave para KTM

Buenas noticias para Pol Espargaró y, como consecuencia, para el proyecto de KTM. El piloto catalán, lesionado tras sufrir un accidente mientras entrenaba en motocross el pasado mes de abril, vuelve al trabajo en un momento clave para la marca austríaca... y para el resto de fabricantes.

Lo hará en un test privado programado en Misano este martes, en el que se probará el nuevo prototipo de la fábrica para la temporada 2027, año en el que la categoría reina se enfrentará a un cambio de reglamento.

Pol Espargaró como 'test rider' de KTM / FAZRY ISMAIL / EFE

El último test oficial en el Circuit de Barcelona-Catalunya, llevado a cabo el lunes posterior a la carrera en Montmeló, marcó el punto y final para muchas marcas en el desarrollo de las motos de 1000cc. Ahora, toda la atención recae en 2027, donde las máquinas verán reducida su cilindrada a 850cc. También se eliminarán los dispositivos de altura y la intención es reducir la aerodinámica, en un intento de volver a carreras más emocionantes y reducir el peligro que supone que las MotoGP cojan velocidades punta como las actuales.

Desde hace unas semanas, las fábricas ya vienen probando sus proyectos para 2027 en test privados. Sin ir más lejos, Ducati hizo lo propio ya con su 'test rider', Michele Pirro en Misano, y en Honda también llevan tiempo haciendo lo propio en pistas como Malasia. De hecho, en una de estas jornadas se lesionó de gravedad Aleix Espargaró.

Aprovechando que las Superbikes han rodado en el trazado sanmarinense este fin de semana, el menor de los Espargaró se personificará allí junto a Dani Pedrosa con la nueva KTM y con los nuevos neumáticos Pirelli, tal y como avanza en las últimas horas 'SpeedWeek'. De esta forma, servirá de previa para el test oficial que tendrá lugar el próximo lunes en Brno, donde los pilotos cuyos contratos lo permitan, ya podrán subirse a lomos de la 850cc. Se dará, de esta forma, el pistoletazo de salida a la nueva era.