Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
TopuriaJan VirgiliDónde ver TopuriaCucurella fichaje Real MadridLey de Propiedad HorizontalHorario Uruguay - Arabia SaudíMercado de fichajesEspaña - Cabo VerdeCucurellaJustin GaethjeMakhachevChampions BarcelonaCuándo juega Barça final ValenciaVuelta Málaga AlmeríaHorarios MotoGP República ChecaLesión AraujoMundial 2026Partidos Mundial 2026 hoyEtapa 8 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026Noticias BarçaDónde juega EspañaNormas DGTDerrama vecinosGiorgina UzcateguiCalendario España MundialSimulador MundialParches Mundial 2026Cuadro Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Grupos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin

MotoGP

Pol Espargaró, de vuelta a los circuitos en una jornada clave para KTM

El de Granollers, lesionado el pasado mes de abril entrenando en motocross, volverá a ejercer de piloto de pruebas de KTM en un test privado en Misano

Pol Espargaro, vestido de KTM.

Pol Espargaro, vestido de KTM. / KTM MEDIA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Queralt Uceda

Queralt Uceda

Buenas noticias para Pol Espargaró y, como consecuencia, para el proyecto de KTM. El piloto catalán, lesionado tras sufrir un accidente mientras entrenaba en motocross el pasado mes de abril, vuelve al trabajo en un momento clave para la marca austríaca... y para el resto de fabricantes.

Lo hará en un test privado programado en Misano este martes, en el que se probará el nuevo prototipo de la fábrica para la temporada 2027, año en el que la categoría reina se enfrentará a un cambio de reglamento.

SEPANG (Malaysia), 24/10/2025.- Spanish MotoGP rider Pol Espargaro of Red Bull KTM Tech3 in action during practice sessions of the Malaysia Motorcycling Grand Prix in in Sepang, Malaysia, 24 October 2025. The 2025 Motorcycling Grand Prix of Malaysia is held at the Sepang International Circuit on 26 October. (Motociclismo, Malasia) EFE/EPA/FAZRY ISMAIL. gp malasia 2025. circuito sepang

Pol Espargaró como 'test rider' de KTM / FAZRY ISMAIL / EFE

El último test oficial en el Circuit de Barcelona-Catalunya, llevado a cabo el lunes posterior a la carrera en Montmeló, marcó el punto y final para muchas marcas en el desarrollo de las motos de 1000cc. Ahora, toda la atención recae en 2027, donde las máquinas verán reducida su cilindrada a 850cc. También se eliminarán los dispositivos de altura y la intención es reducir la aerodinámica, en un intento de volver a carreras más emocionantes y reducir el peligro que supone que las MotoGP cojan velocidades punta como las actuales.

Desde hace unas semanas, las fábricas ya vienen probando sus proyectos para 2027 en test privados. Sin ir más lejos, Ducati hizo lo propio ya con su 'test rider', Michele Pirro en Misano, y en Honda también llevan tiempo haciendo lo propio en pistas como Malasia. De hecho, en una de estas jornadas se lesionó de gravedad Aleix Espargaró.

Noticias relacionadas y más

Aprovechando que las Superbikes han rodado en el trazado sanmarinense este fin de semana, el menor de los Espargaró se personificará allí junto a Dani Pedrosa con la nueva KTM y con los nuevos neumáticos Pirelli, tal y como avanza en las últimas horas 'SpeedWeek'. De esta forma, servirá de previa para el test oficial que tendrá lugar el próximo lunes en Brno, donde los pilotos cuyos contratos lo permitan, ya podrán subirse a lomos de la 850cc. Se dará, de esta forma, el pistoletazo de salida a la nueva era.

TEMAS

Añádenos en Google