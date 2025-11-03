Pol Espargaró volverá a subirse a la KTM en Portugal

El Gran Premio de Portugal de MotoGP contará en la parrilla con Pol Espargaró, una vez más esta temporada, la tercera consecutiva, la quinta en lo que va de curso. El catalán, piloto probador de KTM, sustituirá de nuevo al lesionado Maverick Viñales, que no se ha recuperado a tiempo para subirse a la moto en esta penúltima prueba del campeonato.

El regreso de Viñales estaba previsto para este fin de semana en Portimao, después de perderse los últimos grandes premios por precaución. El de Roses se había probado en los últimas días con una moto deportiva para probar su resistencia y finalmente se ha tomado la decisión de no correr en el GP portugués.

Viñales sufrió una caída en la Q2 del Gran Premio de Alemania que le dejó sin disputar la carrera del domingo así como los tres siguientes Grandes Premios, en Chequia, justo antes del parón de verano, Austria y Hungría. Reapareció ya en el mes de septiembre para el Gran Premio de Catalunya y compitió también en San Marino y Japón, antes de tener que volver a parar en Indonesia.

Entonces se tomó la decisión de realizar un pequeño 'stage' en el Red Bull Athletic Performance Center, para acelerar su recuperación, igual que ya hizo Jorge Martín recientemente. Las sensaciones eran buenas pero finalmente habrá que esperar.

La alternativa en el KTM Tech 3 será de nuevo para Pol Espargaró, quien ya sustituyó a Viñales en Australia y Malasia con buenos registros. Será la quinta vez en lo que va de curso después de competir también en República Checa y Hungría.

En Malasia Espargaró firmó buenos tiempos pero se fue al suelo en la carrera del domingo, aunque había quedado undécimo, cerca de los puntos, en la sprint del sábado. En Australia sumó seis unidades al ser décimo en carrera y otro más con la novena plaza en la sprint.