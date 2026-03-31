Pol Espargaró sitúa a Acosta en el mapa de favoritos: "Tiene un talento inhumano"

La temporada 2026 de MotoGP podría ser la de la consagración de Pedro Acosta en la categoría reina. Después de su debut con GasGas en 2024 y un 2025 complicado, el nuevo curso ha comenzado con mejores sensaciones para el murciano.

Del Gran Premio de Tailandia, Acosta salió como líder del campeonato y, aunque no ha podido mantener esa posición después de Brasil y Austin, se mantiene en la zona alta, tercero, a 21 puntos del líder, Marco Bezzecchi.

Una voz autorizada dentro de KTM como es Pol Espargaró, afirmó que el de Mazarrón tiene el potencial suficiente como para aspirar a todo en este campeonato. Una capacidad que, además, irá acompañada con la mejora de la moto respecto al año pasado.

"Tenía la misma velocidad o muy parecida pero le faltaba la madurez que tiene esta temporada. Pedro (Acosta) está llegando un punto esta temporada que está plenitud. Sabe controlar los tempos, cuándo, cómo, en qué parte del circuito tiene que apretar. Sabe conformarse con posiciones que quizás él no está conforme y le gustaría más pero sabe que esa es su posición y más significaría arriesgar una caída y no sumar puntos", indicó el de Granollers en su rol de comentarista de 'DAZN'.

"Es muy capaz, tiene un talento inhumano, increíble. Eso le jugó una mala pasada el año pasado pero este año está entendiendo mucho mejor la moto. Estamos un poco mejor que el año pasado, tenemos más velocidad y estamos luchando constantemente por delante de las Ducati", explicó un Pol que ejerce como piloto probador de KTM desde su salida de MotoGP en 2023.

Objetivo: alcanzar a Aprilia

Después de las tres primeras carreras, KTM es la tercera fábrica en la clasificación del mundial de constructores con 65 puntos, a cuatro de Ducati y a 36 de Aprilia, que se ha revelado como el gran rival a batir del curso. "Desgraciadamente Aprilia ha dado un paso muy grande y se nos han destacado un poco por delante. Nos falta trabajar un poquito. Hoy ha llegado tercero a 4.4 del líder, Marco Bezzecchi, en un circuito muy complicado que hace unos años sufríamos un poco más. Así que poco a poco la fábrica se va acercando", comentó Espargaró sobre la carrera del domingo.

Cabe destacar que, tanto Aprilia como KTM cuentan con solo cuatro motos en pista, mientras que Ducati compite con seis, las del VR46, las de Gresini y las dos de fábrica.

En el caso de la marca austríaca, en Austin fueron solo tres las motos en pista, después de la baja de Maverick Viñales por su lesión en el hombro. Pero su compañero en el Tech3, Enea Bastianini, defendió el frente y acabó la carrera en una sorprendente sexta posición. "El resultado de Enea Bastianini nos demuestra que la moto está en un buen nivel y a ver si ahora en la entrada de Europa somos capaces de mantener este nivel o incluso subirlo un poco más para acercarnos a las Aprilia y lucharles de tu a tu", deseó el catalán con vistas a la próxima cita del campeonato, el Gran Premio de España, en Jerez.