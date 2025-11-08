Pol Espargaró, el retirado que saca los colores a sus rivales: "Tendría que ser piloto permanente"

Pol Espargaró no decidió retirarse a finales de 2023. Los acontecimientos lo llevaron prácticamente a hacerlo sin darse cuenta. Pedro Acosta iba a proclamarse Campeón del Mundo de Moto2 y buscaba un asiento en MotoGP. KTM, ante el miedo de perder a una de las grandes promesas del motociclismo, planeaba hacerle un hueco en sus filas. Y Espargaró, fiel a los colores, decidió dar un paso atrás y ceder su asiento al murciano, pese a tener un año más de contrato con la marca. Acordó entonces ser el piloto de pruebas para la marca austríaca, junto a la leyenda Dani Pedrosa.

A sus 34 años, es 'test rider' y pone todo su empeño en que la marca pueda dar pasos hacia adelante. Pero no solo es el encargado de rodar con la RC16 en las sesiones de pruebas, sino que también es el encargado de sustituir a los pilotos oficiales que puedan caer lesionados.

Y es precisamente lo que ha hecho durante los últimos tres Grandes Permios, como reemplazo de Maverick Viñales. El piloto de Roses lleva media temporada, concretamente desde el GP de Alemania, arrastrando una lesión en el hombro izquierdo. Decidió parar y centrarse en su recuperación tras el Gran Premio de Japón, por lo que Espargaró tuvo que aparcar sus funciones como reportero de DAZN para enfundarse el casco y el mono y salir a pista en Australia, Malasia y ahora Portugal.

Y pese a llevar ya cerca de dos temporadas sin seguir en la competición de forma permanente, cada una de sus apariciones en pista demuestran que sigue estando en forma. Durante el fin de semana en Australia, terminó dentro del 'Top 10' en la 'qualy' y las dos carreras, mejorando incluso las actuaciones de algunos de los pilotos de la marca, como Brad Binder o Enea Bastianini.

Clasificando constantemente para la Q2

En Malasia, clasificó en la décimosegunda plaza, colándose por tercera vez en la Q2 esta temporada (Hungría, Australia y Sepang), como 'test rider'. En la carrera del sábado, logró remontar una posición al ver caer la bandera a cuadros y el domingo se fue al suelo cuando se encontraba rodando en el 'Top 10'.

Pol Espargaró rodando en Sepang, dos fines de semana atrás / EFE

Este fin de semana, en Portimao, logró colarse de nuevo directamente a la segunda sesión del 'qualifying' tras demostrar un gran ritmo durante la Práctica del viernes. Y eso que es uno de los trazados a los que menos cariño guarda, especialmente tras la grave lesión que sufrió allí en 2023. Entonces, sufrió varias fracturas de las vértebras torácicas, así como una fractura en la mandíbula que le impidio comer durante varias semanas.

Algo que le valió el elogio de algunos pilotos de la parrilla, como es el caso de su compañero de marca Pedro Acosta. Ambos fueron los únicos pilotos de la marca en situarse en Q2 directamente. "Hay gente que se tendría que replantear que Pol sea de nuevo piloto permanente del campeonato", dijo el murciano ante la prensa, tal y como recoge 'Motorsport'.

Los elogios de Pedro Acosta

La prensa le preguntó entonces si lo recomendaría como piloto si el murciano decidiese abandonar KTM. "Se lo recomendaría a cualquiera del campeonato, este año ha venido a varias carreras, ha estado siempre en Q2 y porque se calentó la semana pasada y se cayó (en Malasia), porque si no hubiera estado siempre en el grupo del top 10", expresó el 'Tiburón de Mazarrón'.

"Pol está viniendo sin presión, se lo está pasando muy bien. Es una persona que viene muy abierta a trabajar y a ayudar a la fábrica. Siempre viene bien tener un piloto así, él lleva la moto de una forma parecida a mi, agresivo con la rueda de delante, y a mi me viene bien tener opciones de una persona con experiencia y los datos de alguien que va rápido", terminaba diciendo el piloto.