Pol Espargaró reemplazará a Viñales en Australia y Malasia

Pol Espargaró, piloto probador de KTM, reemplazará a su compatriota Maverick Viñales en el equipo Tech 3 durante las dos próximas citas del campeonato del mundo de motociclismo, los grandes premios de MotoGP de Australia y Malasia.

Maverick Viñales no viajará a Australia, ni Malasia al decidir junto a su equipo realizar más trabajo de recuperación y rehabilitación para fortalecer el hombro izquierdo. Pol Espargaró vuelve al equipo como compañero del italiano Enea Bastianini, por tercera vez esta temporada, pues ya sustituyó a Maverick Viñales en la República Checa y Hungría, donde consiguió la décima y octava posición, respectivamente, en las carreras largas.

"Tener que participar en una carrera hacerlo porque un compañero de equipo está lesionado, no es algo que me guste especialmente y sé que Maverick se ha esforzado muchísimo para seguir compitiendo, así que espero que esta ausencia le ayude a acelerar su recuperación y que pueda volver cuanto antes", considera Pol.

"Vuelvo con mi familia Tech3, al igual que en Brno y Balaton Park, con el objetivo de ayudar al proyecto al máximo y aprovechar estos fines de semana para progresar con la moto y apoyar a los demás pilotos", explica un Espargaró que destaca del circuito australiano que Phillip Island es un circuito que le "gusta mucho, aunque hace tiempo" que no corre allí.

Quien será su compañero de equipo en estas dos carreras, Enea Bastianini, reconoce que "las dos rondas anteriores en Japón e Indonesia fueron realmente duras para nosotros, de alguna manera, sentíamos que volvíamos a tener las mismas malas sensaciones sobre la moto que teníamos al principio de la temporada...".

"Esta semana de descanso nos vino bien para recuperarnos y llegar a esta nueva doble cita con motivación para mejorar", afirma en la nota de prensa del equipo, en la que destaca: "En Indonesia, vimos algunas cosas que debíamos mejorar, y espero que podamos aplicarlas esta semana, y así ser más competitivos".

"Phillip Island es una pista muy bonita, pero suele haber mucho viento, algo con lo que siempre he tenido problemas y sé que tendré que luchar, pero llegamos con mentalidad positiva", insiste Bastianini.