Pol Espargaró reabre el debate del piloto reserva en MotoGP: "Dejar una moto parada en el box no es lo más ideal"

Desde el aterrizaje de Liberty Media, empresa que posee los derechos de explotación de la Fórmula 1, MotoGP está adoptando algunas costumbres del mundo de las cuatro ruedas con el objetivo de expandir el negocio y llevar el campeonato al siguiente nivel. Hace unas semanas se supo que MotoGP Sports Entertainment Group, antes conocida como Dorna Sports, se encuentra valorando la posibilidad de implementar en el mundo de las dos ruedas la figura del piloto de reserva, algo que ya existe en el Gran Circo. Algo que valoran positivamente los profesionales que han aterrizado del otro lado, como Guenther Steiner, antes director de equipo de Haas y ahora propietario del equipo satélite de KTM, el Tech3.

Si bien es cierto que la figura de piloto sustituto no existe como tal, tradicionalmente las fábricas tienen pilotos que les ayudan a desarrollar sus prototipos, como es el caso de Dani Pedrosa y Pol Espargaró en KTM, o Aleix Espargaró en Honda. La tarea principal de todos ellos es rodar y ayudar a aportar su experiencia (en su gran mayoría han sido pilotos en el campeonato durante años) para hacer de su máquina la mejor de la parrilla, y dar un 'feedback' tanto en aspectos técnicos, mecánicos e incluso aerodinámicos. Además, son los encargados de sustituir a los pilotos oficiales en caso de lesión.

Pol Espargaró como 'test rider'' de KTM / FAZRY ISMAIL / EFE

Distinto es en la Fórmula 1, que tienen su equipo de pruebas independientemente del piloto reserva. Estos suelen desplazarse a todas las citas por si se da el caso y tienen que subirse de forma inmediata al monoplaza. También es habitual verles en sesiones de entrenamiento para mantener el contacto con la competición. Ejemplos de ello son Yuki Tsunoda en Red Bull o Pato O'Ward en McLaren, dispuestos a salir a pista como recambio de Max Verstappen o Isack Hadjar, o en el caso del segundo, Lando Norris o Oscar Piastri.

Pese a que en MotoGP están los 'test riders', se dan situaciones que acaban desenvocando en que la moto se quede parada en el box durante un fin de semana entero. Fue el caso durante el Gran Premio de España. Maverick Viñales fue baja en el Tech3 debido a su recuperación tras la nueva operación para sacar un tornillo de su hombro, y Pol Espargaró, quien debía sustituirse, también sufrió una lesión en el brazo mientras entrenaba para la prueba.

Para el próximo Gran Premio, que se celebra este fin de semana en Le Mans (Francia), la fábrica austríaca ha tenido que buscar un sustituto, que será el alemán Jonas Folger, un viejo conocido del campeonato. En medio de todo este contexto, Pol Espargaró valoró positivamente la opción de un piloto de reserva en MotoGP, pero evitó descartar las comparaciones con la Fórmula 1.

Un riesgo distinto a los pilotos de Fórmula 1

"Personalmente, creo que es necesario", dijo durante la presentación del GP de Catalunya de MotoGP, celebrada en el Recinto Modernista de Sant Pau. "Tuve una conversación con Guenther Steiner, el nuevo propietario de Tech3, y me dijo que para ellos, que vienen de la Fórmula 1, es inaudito que un coche se quede parado en el box durante un entrenamiento o una carrera y no salga a competir", dijo el de Granollers.

Pero las comparaciones son odiosas. "Creo que su punto de vista es válido. MotoGP no es comparable con la F1, el riesgo que asume un piloto un sábado al subirse a la moto sustituyendo a un compañero que se lesiona el viernes, es mucho mayor que si lo haces en un coche, pero también es cierto que económicamente y para el deporte, dejar una moto parada en el box no es lo más ideal", valoraba el dorsal '44'. "Está claro que hay que llegar a un acuerdo entre Liberty, los equipos y los pilotos, pero personalmente estoy dispuesto a asumir ese rol siempre que esté bien físicamente, y ahora no es el caso", expresaba el catalán.