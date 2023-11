Pol Espargaró y el 'overbooking' en KTM: "Ha sido un error de gestión absoluto"

El de Granollers se sincera en DAZN sobre su lesión: "Al cabo de un mes de estar en casa llamé al doctor Charte para que me volviera a ingresar, no era capaz de soportar tanto dolor" "Puedo comparar cómo trabaja KTM y cómo lo hace Honda y la diferencia es abismal. Marc Márquez quiere ganar y veo muy bien lo que ha hecho", opina 'Polyccio'

DAZN ha estrenado una nueva entrega de 'Carpool', su programa de entrevistas con los pilotos del Mundial de MotoGP. En esta ocasión, le ha tocado a Pol Espargaró, que se ha sincerado con Izaskun Ruíz sobre las consecuencias de su grave lesión sufrida en Portimao y su polémico 'paso al lado' en 2024, cuando cederá su plaza a Pedro Acosta pese a tener aún contrato en vigor con GasGas y KTM.

De lesión reconoce que “ha sido la peor de toda mi carrera deportiva" y recuerda que "las que he tenido hasta ahora han sido lesiones pequeñas, de las que sales con un mes de recuperación. Pero pasar por la UCI y tener ahí a tu mujer, que venga tu familia, luego ir a casa y no poder coger a tus hijas en brazos... Estuve cuatro semanas sin poder comer. Solo bebiendo. Fue muy traumático. Y no solo por el dolor y eso que estuve mes y medio que no podía dormir", relata.

"Jamás tenía que haber pasado por tanto dolor. Al cabo de un mes de estar en casa llamé al doctor Ángel Charte para que me volviera a ingresar, no era capaz de soportar tanto dolor. Y eso que los pilotos estamos habituados al dolor. Todo el proceso ha sido muy traumático", insiste.

Pol también analiza el baile de contratos de pilotos para la parrilla del próximo año y cómo le afectó el overbooking en KTM, con cinco pilotos para cuatro motos en 2024 tras haberse comprometido con Acosta, que está a un paso de proclamarse campeón de Moto2: “¿Qué es lo justo en el motociclismo? Hay un piloto que gana, pero no sabes si es porque es bueno, porque es el mejor o porque lleva la mejor moto. Si no tienes esa moto, la mayoría de las veces no eres capaz de ganar. ¿Eso es justo? Pues no lo es (…) Es el deporte que me toca vivir y, dentro de la justicia o la injusticia, en el momento en el que estoy, y viendo como la fábrica quiere evolucionar con pilotos jóvenes del talento de Pedro (Acosta), tampoco me parece tan mal la decisión", argumenta.

Durante la charla, Espargaró también se muestra crítico: “Ha sido un error de gestión absoluto por parte de KTM. Me sabe mal porque no me gusta criticar a la fábrica por la que trabajo, la que me paga y la que me cuida. En este aspecto lo hemos hablado muchas veces y ellos aún tienen muchas carencias en el tema contractual o de gestión de pilotos. No puedes firmar o tener a un piloto con opciones de subir a MotoGP, que era además bastante obvio que Pedro podría tener este camino hasta MotoGP, y tener a otros pilotos firmados”, dice.

Sobre la ruptura del tándem Marc Márquez-Repsol Honda, equipo del que Pol formó parte en 2021 y 2022, asegura que "entiendo la decisión de Marc. Todo piloto cree que es el mejor. No sé si Marc es el mejor de la historia, pero es uno de los elegidos. Marc sigue siendo joven. Yo me sigo sintiendo joven. Tengo 32 años y Marc tiene dos menos que yo. Está en un buen momento. Vemos lo bien que funciona Ducati. Seguro que se lo ha dicho muchas veces su hermano Álex. En mi caso puedo comparar cómo trabaja KTM y cómo lo hace Honda y la diferencia es abismal. Marc quiere ganar y veo muy bien lo que ha hecho", opina 'Polyccio'.

Y sobre las opciones de título de Jorge Martín admite que "me parecería increíble que ganase Jorge Martín con el Pramac. Sería un acto de madurez increíble por parte de Ducati. Así le puedes prometer a cualquier talento joven que quiere subir que es posible ganar el título. Le da un valor añadido a la fábrica. Sinceramente, yo creo que Jorge está a un nivel increíble. Le veo ahora mismo por encima de Bagnaia. Estar en el equipo oficial te da un extra. Probablemente, Pecco tiene más personas trabajando para él en el equipo. Tendrás más electrónicos que te ajustan mucho más al detalle de lo que tiene Jorge. Es David contra Goliat".