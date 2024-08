Pol Espargaró, invitado en Spielberg, competirá con una mentalidad de "piloto de pruebas"

El español Pol Espargaró, ex-piloto del mundial de MotoGP, disputará el Gran Premio de Austria de MotoGP de este fin de semana como probador del fabricante austríaco KTM, motivo por el que señala que "la mentalidad es la de un piloto de pruebas, pero con muchas ganas, porque aquí he podido disfrutar cosas buenas con el equipo muchas veces y es la carrera de casa, así que con muchas ganas".

Espargaró recuerda que en el 'Red Bull Ring' de Spielberg logró "la 'pole position' una vez y otra quedé tercero, cierto es que también han pasado cosas malas, pero me quedo con las buenas".

Pol Espargaró explica que "la fábrica ha pasado como una etapa con ingenieros nuevos, lo que no ha acabado de funcionar pues este tipo de cambios se notan con el paso del tiempo, pero no todo es negativo ya que la fábrica se ha optimizado y funciona mucho mejor, aunque los resultados no son los que queremos".

"En Mugello llevamos una moto que creíamos que iba a funcionar, tipo 'old school' (escuela antigua) y la que vamos a utilizar este fin de semana tiene un concepto aun más 'old school', pensando en KTM, y tiene buena pinta, porque en los test ha funcionado muy bien", asegura el probador de KTM.