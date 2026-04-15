Pol Espargaró alerta sobre la dupla Márquez-Acosta en Ducati: "Vamos a tener que verlo y sufrirlo"

Pol Espargaró es uno de los nombres más destacados del motociclismo español. El catalán, quien colgó el casco como piloto a tiempo completo en 2024, se encuentra aún muy vinculado al motociclismo al ser el piloto de pruebas de KTM, reportero de DAZN y, además, mánager de una de las mayores promesas, Dani Holgado. Conoce muy bien qué es lo que se cuece en el 'paddock' de MotoGP. Y aprovechando el parón de tres semanas por el aplazamiento del Gran Premio de Qatar, ha concedido distintas entrevistas a los medios en las que ha analizado las primeras citas del curso y la situación actual de Aprilia, Ducati y Marc Márquez, entre otros asuntos.

Es una obviedad que el dominio de Ducati está llegando a su ocaso. Aprilia y sus pilotos se encuentran en pleno estado de forma y todo apunta a que serán los principales favoritos al título, con un Marco Bezzecchi que ha resultado vencedor tanto en Tailandia, como en Brasil y en Estados Unidos. "El año pasado nos daba pie a entender que este inicio sería muy bueno para Aprilia, aunque quizás no tanto, y quizás no veríamos tanto las debilidades de Ducati como estamos viendo", valoraba el menor de los Espargaró en una entrevista con 'Mundo Deportivo'.

Pol Espargaró como piloto de pruebas el pasado curso, en Sepang / FAZRY ISMAIL / EFE

No obstante, el catalán considera que con el aterrizaje del mundial en suelo europeo, tal vez comiencen a observarse cambios. "Allí en Jerez vamos a ver realmente el potencial de cada fábrica porque allí es cuando llegamos a circuitos europeos donde las condiciones son, te diría, cercanas a lo perfecto", expresaba el dorsal '44'.

De cara a la primera cita anual en España, una de las mayores incógnitas es en qué estado va a aterrizar Marc Márquez. El vigente campeón ha mostrado ciertas dificultades en este inicio de campeonato tras regresar de la lesión que sufrió en el GP de Indonesia del pasado curso. "Nos ha dado a entender algunas veces que no estaba muy bien de su hombro, pero yo creo que no quiere mostrar al 100% sus debilidades", opinaba sobre este asunto el piloto de Granollers.

El estado físico de Márquez

Espargaró apunta al poco margen de entreno y recuperación del catalán, quien no tuvo tanto tiempo en invierno para prepararse el curso 2026 debido a su lesión de hombro derecho. "Quizás no siente tanto dolor, no siente tanto problema en el hombro, pero le falta tono muscular", valoraba ante el citado medio.

Pol conoce muy bien al '93' tras muchos años compitiendo juntos, tanto en categorías inferiores como en MotoGP, y también a Pedro Acosta, el que promete ser su compañero de equipo para 2027. Todo apunta que el murciano emprenderá el vuelo hacia el box del Ducati Lenovo, dejando atrás así su etapa como piloto en KTM, donde precisamente milita Espargaró. A falta de una confirmación oficial, el catalán también abordó esta cuestión.

"Si esto llega a producirse yo creo que es el presente y el futuro", valoraba Espargaró. El piloto valora que, pese a las dificultades que pueda expresar Borgo Panigale, "saben que van a tener un piloto para muchos años en caso de que firme por Ducati y eso va a ser una desgracia para todos los demás". "Vamos a tener que verlo y sufrirlo cada fin de semana. El mercado es así y hay que aceptarlo y nosotros tenemos que ser mejores que los demás haciendo una mejor moto", reflexionaba sobre el papel de KTM en esta situación.

Pol considera que la pérdida de Acosta sería una situación difícil para la marca austríaca, quien tendría que intentar fichar a otro piloto de alto nivel. "Si pierdes a Pedro, pierdes muchísimas cosas. Pedro es uno de esos talentos únicos. Pilotos como él en el campeonato del mundo hay muy pocos; se cuentan con una mano y me sobraría algún dedo seguramente", decía en otra entrevista con 'AS'.