Del podio al peluquero: Raúl Fernández luce nuevo 'look' tras su triunfo en Australia

El Gran Premio de Malasia de MotoGP ya ha echado andar y el 'media day' ha dejado alguna que otra anécdota. Raúl Fernández, el protagonista indiscutible del pasado fin de semana en Phillip Island, reaparecía en Sepang con un 'look' totalmente renovado en un día de lo más especial: su 25º cumpleaños.

El piloto del Trackhouse, que cumple años este jueves 23 de octubre, se llevó su regalo adelantado el pasado fin de semana, cuando consiguió la primera victoria en la categoría reina durante el GP de Australia. Se esta forma, se convertía en el 18º piloto de la parrilla actual en haber logrado, al menos, una victoria en la categoría. Reconoció haber tenido dudas hace unos meses y no haber querido continuar debido a la falta de resultados y la desmotivación. Pero logró su recompensa.

Ya pisó el podio en la carrera al 'sprint' de Indonesia y también en la del sábado en Australia. Pero nunca jamás había logrado descorchar el champán en la categoría reina, algo que terminó llegando por todo lo alto el domingo.

Ha sido una semana de asimilar en casa de los Fernández, y la felicidad ha sido absoluta. “Ahora, por fin, uno de mis sueños se ha hecho realidad. La verdad es que ha sido muy bonito, uno de los mejores momentos de mi carrera y era muy importante, también, para el equipo. Creíamos que iba a llegar y estoy muy contento por el Trackhouse. Era el equipo que aún no tenía una victoria en MotoGP, así que ha sido, también, la primera para ellos”, dijo este jueves, ante la prensa congregada en el circuito de Sepang.

Un 'look' renovado

Pero si algo llamó la atención fue el 'look' renovado que lució en la rueda de prensa previa al fin de semana en Sepang. El madrileño se personificó completamente rapado. Una decisión queu tiene que ver con una apuesta con su jefe técnico, Noé Herrera. "Cuando vimos que Miguel (Oliveira) tuvo su primer podido al Sprint el año pasado, decidimos, o él decidió, sumarse a la apuesta y dijo: ‘Si conseguimos un podio en la carrera principal, nos rapamos’. Lo hicimos en la cena del domingo y fue un momentazo”, confesó entre risas Fernández.

En el día de su cumpleaños, ya se prepara para afrontar un nuevo fin de semana. Eso sí, con un nuevo teléfono móvil que le ha regalado su hermano, el también piloto Adrián Fernández. Pese a que la inercia es buena en las últimas carreras, es pronto para pronosticar cómo va a ser el fin de semana para la Aprilia. “No lo sé. No sé exactamente dónde estaremos. Sé que Aprilia ha dado un gran paso durante las 3-4 últimas carreras", comenzaba diciendo, en unas declaraciones recogidas por Marca.

El madrileño admite que el comportamiento de la moto en los últimos cursos no ha sido el mismo que el que se encontraron durante los test de pretemporada en esta misma pista. "También es verdad que los dos últimos años que he estado aquí con Aprilia, sobre todo, las RS-GP no se comportaban como en los test. Por alguna razón, no éramos capaces de sacar algo positivo durante el fin de semana, pero este año, la historia ha cambiado un poco", expresó.