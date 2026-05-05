El pluriempleo de Nicolò Bulega: de arrasar en Superbikes a probar la MotoGP de Ducati para 2027 en 24 horas

El trabajo no se detiene en Borgo Panigale. Ducati continúa manos a la obra para mejorar las prestaciones de la Desmosedici GP26 con el próximo prototipo para 2027 en el horizonte. El próximo curso está dando mucho trabajo a todas las fábricas: MotoGP entrará en una nueva era con cambios significativos en la cilindrada, aerodinámica y dispositivos. Y desde la fábrica italiana ya se encuentran realizando jornadas de prueba con el nuevo modelo, con sus pilotos probadores al pie del cañón. Uno de ellos Nicolò Bulega... quien debe cumplir con una especie de doble jornada al ser piloto oficial de Superbikes.

El piloto italiano combina su tarea como 'test rider' de MotoGP con la de líder del campeonato del mundo de WorldSBK. Bulega, doble subcampeón de la categoría, volvió a firmar un fin de semana estelar en la ronda en Balaton Park (Hungría): ganó las tres pruebas en juego y, con 16 victorias consecutivas, se convirtió en el piloto con más triunfos seguidos y el primero que logra llevarse las 12 primeras carreras de la temporada.

Nicol Bulega en el podio de Hungría / Tamas Vasvari / EFE

Pero poco tiempo le dio a asimilar todo lo conseguido puesto que, nada más terminar la ronda, fue reclamado para recorrer los 900 kilómetros de distancia que separan el trazado húngaro con Mugello para rodar con la nueva moto de 850cc que Borgo Panigale ha preparado para MotoGP para el próximo curso. Casi sin margen de reacción.

Y es que, en un inicio, el test en el trazado italiano estaba pensado para la jornada del martes, pero las complejas previsiones meteorológicas desencadenaron la decisión de la constructora italiana de adelantar las pruebas al lunes. De esta manera, Nicolò se encontraba rodando en Mugello a las 16:00 horas del lunes, poco más de 24 horas después de su victoria en la segunda carrera del fin de semana en Hungría. Compartió pista con el otro piloto de pruebas de la marca, Michele Pirro, que estableció su mejor tiempo en un 1:47.6.

Un experimentado en las gomas Pirelli

Tal y como apunta GPOne, el italiano dio un total de 20 vueltas y terminó con el mejor registro de 1:47.2. Cabe recordar que el italiano fue designado piloto de pruebas para MotoGP con la intención de la fábrica de aprovecharse de su experiencia con los Pirelli, que aterrizará como suministrador oficial de la categoría en 2027 y que es desde hace años el de la categoría de WorldSBK, en la que él guarda una amplia experiencia.

Ducati no fue la única constructora presente en el circuito toscano. Todas las fábricas se encuentran en una fase decisiva de cara al proyecto de 2027, por lo que en pista también coincidieron con Dani Pedrosa y Jonas Folger, de KTM. El alemán volverá a MotoGP este fin de semana en Le Mans, como sustituto de Maverick Viñales, por lo que esta toma de contacto con la pista le servirá como previa al ajetreo de un Gran Premio. En el test, recoge el citado medio, también estuvo Honda... pero no rodó con el prototipo de 2027. No se detiene el trabajo para 2027. Ni siquiera para aquellos quienes apunan a tocar la gloria en otras categorías.