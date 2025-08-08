Pirro, sobre Márquez y Bagnaia en Hungría: "Estaban contentos, pero tendrán que tener cuidado"

Los pilotos de MotoGP empiezan a despedirse del parón estival y en apenas una semana volverá a la acción para disputar el Gran Premio de Austria. Desde el Red Bull Ring se dará el salto a Hungría para disputar el doblete. El circuito de Balaton Park se presenta como la novedad de la temporada, pero Ducati organizó el pasado martes un test junto a sus pilotos.

Entre ellos, también estuvo presente Michele Pirro, piloto probador de la fábrica italiana. Dadas las condiciones del campeonato, Ducati cuenta con el rango 'A' de concesiones, por lo tanto, no están autorizados a completar el test con la moto oficial. Los siete pilotos de la marca rodaron en el trazado húngaro a bordo de la Ducati Panigale V4. Tras la jornada de pruebas, Pirro ofreció su opinión a 'GPOne'.

Satisfechos con Balaton Park

"Creo que se ha trabajado mucho en Balaton para que MotoGP y Superbikes puedan competir. Tras las pruebas del pasado junio, se han realizado algunas mejoras en el asfalto, y vi que todos nuestros pilotos estaban muy entusiasmados" comentó Pirro.

El probador de la marca italiana también comentó cuáles habían sido las sensaciones de los dos pilotos del Ducati Lenovo Team: "Estaban muy contentos porque se lo pasaron bien con la Ducati. Creo que gastarán más pastillas que neumáticos con las MotoGP. Sin duda, es una pista única, donde tendremos que tener especial cuidado, sobre todo en el primer sector, concretamente en las curvas 2 y 3".

Adaptarse al circuito

Las primeras apariciones de los pilotos en Balaton Park han creado algunas opiniones contradictorias en lo que se refiere a la seguridad del circuito: "Es una pista un tanto inusual, con frenadas largas y numerosos reinicios, así que tenemos que adaptar un poco nuestro estilo respecto a lo habitual. Pero al final, creo que todos los pilotos estarán a la altura".

Sin comparaciones

'Pecco' Bagnaia consiguió marcar el mejor registro del test en el nuevo circuito. El italiano se quedó a menos de un segundo de los tiempos registrados en el FP1 de SBK, aunque Pirro confesó que las condiciones de ambos registros no podían someterse a comparaciones. "En mi opinión, son solo palabrería sin sentido. Hay que tener en cuenta muchos factores, como las condiciones de la pista cuando se registraron los tiempos, los neumáticos utilizados, las temperaturas y todo lo demás" añadió el italiano.

Bagnaia lidera en Hungría

La escudería italiana no compartió los tiempos registrados por cada piloto, pero Bagnaia lo hizo público mediante una publicación en sus redes sociales. En la imagen de Instagram se veía que el tiempo del italiano era de 1.41.468, mientras que Márquez era segundo por tres centésimas (1.41.500). "Las primeras impresiones sobre la pista de Balaton son buenas. El trazado es muy pequeño, hay que tener cuidado en las chicanes. Con la MotoGP será todo distinto" confesó Bagnaia al finalizar el test.

Por lo que respecta al resto de pilotos de Ducati, Fermín Aldeguer fue tercero, seguido por Àlex Márquez, Franco Morbidelli y Fabio Di Giannantonio. El piloto probador, Michele Pirro, se quedó lejos de los registros marcados por los pilotos de la categoría reina, así lo informó 'Motorsport.com'.