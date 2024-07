Los pilotos españoles tienen muchas ganas de retomar "el pulso" de la competición

La espera ha terminado. Después de un parón veraniego de tres semanas, MotoGP volverá a arrancar motores este fin de semana con la disputa del Gran Premio de Inglaterra de MotoGP en el circuito de Silverstone, y los pilotos españoles ya muestran sus ganas de retomar "el pulso" a una competición que aún tiene muchas cosas por decidir.

En la última carrera disputada, el GP de Alemania, Jorge Martín llegaba como líder del Mundial, pero su caída a dos vueltas para el final permitió que Bagnaia ganara la carrera y le arrebatara la primera posición en el campeonato de Pilotos. Esto llegó en un mal momento, ya que el parón de verano 'congeló' la posibilidad de revertir la situación cuanto antes, pero el piloto madrileño se siente confiado para las siguientes carreras.

"Creo que en Alemania, cuando ya tenía el contrato con Aprilia y todo estaba claro, fui muy rápido, más que nadie; cometí un error, pero basta con aprender de ello, lo importante era estar a un gran nivel y ahora me siento muy bien. Estoy en un estado de forma perfecto", sentenciaba.

Por otro lado, Marc Márquez viene con ganas de revancha después de todas 'las críticas' recibidas por Bagnaia, su nuevo compañero en Ducati, y más aún, después de ver como el italiano le ganaba en la World Ducati Week con la misma moto. El de Cervera, pese a estar en un equipo satélite con una moto del año pasado, es tercero en el campeonato de Pilotos a 46 puntos de distancia de Martín y a 56 de Bagnaia. Tras una larga lucha contra las lesiones y el mal rendimiento de Honda, el español aún sigue teniendo posibilidades de pelear por otro título de MotoGP cinco años después de empezar con su calvario.

Pedro Acosta ha señalado en la nota de prensa de su equipo, el Gas Gas, que está "contento de volver a la competición después de unas semanas de descanso que le han venido bien para desconectar, pasar tiempo con mi familia y entrenar mucho".

"Nos espera una segunda mitad de temporada intensa y tendremos que trabajar duro, si bien Silverstone es un circuito que me gusta. El clima es complicado, pero veremos cómo lo gestionamos este año con la MotoGP, ya que sin duda será diferente a otros Grandes Premios, pues celebramos el 75 aniversario del campeonato, un hito del que estoy muy orgulloso y feliz de vivirlo en persona", reconoció Acosta.

Augusto Fernández, su compañero de equipo, se manifestó de manera similar al señalar que no ve la hora "de volver a correr en Silverstone después del parón veraniego, en el que desconectar ha sido bueno". "He disfrutado de la familia, de los amigos mientras me entrenaba en casa para estar lo más preparado posible para las próximas semanas, que serán ajetreadas", añadió.

"Silverstone es un circuito que me gusta y en el que he obtenido grandes resultados y en donde el año pasado no fue malo para nosotros, así que espero tener un buen fin de semana para intentar acabar entre los diez primeros y empezar esta segunda parte de la temporada de la mejor manera", dijo Fernández en la nota de prensa de su equipo.

Por su parte, Joan Mir llega a Silverstone con muchas ganas tras confirmarse su renovación por el equipo oficial de Honda para las dos próximas temporadas. "Hemos tenido un buen descanso con un poco de tiempo para relajarnos y mucho tiempo para entrenar y prepararnos para la segunda parte de la temporada y estoy muy contento de que se haya confirmado mi futuro con HRC, pues es un estímulo más ahora que entramos en esta intensa recta final de la temporada", sentenciaba el mallorquín.