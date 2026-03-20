Los pilotos dictan sentencia sobre el nuevo circuito de Brasil: "Divertido, bestial"

El Autódromo Ayrton Senna de Goiânia ha dejado buenas sensaciones a los pilotos, pese a las condiciones atípicas de la primera jornada y la falta de drenaje

Los pilotos de MotoGP, durante la primera jornada en Brasil / EFE

Queralt Uceda

La primera jornada de acción en pista en el Autódromo Ayrton Senna de Goiânia ha sido totalmente atípica. Las primeras sesiones de la jornada se vieron retrasadas debido a la lluvia, que dio una tregua para las prácticas de Moto3 y Moto2 pero volvió a hacer acto de presencia en la Práctica de la categoría reina, la sesión que adjudica el paso directo de los 10 primeros a Q2. Esto imposibilitó que hubiese mucha acción en pista, puesto que prácticamente toda la parrilla se mantuvo en boxes en los últimos 25 minutos de sesión, evitando tomar riesgos.

Aún así, y pese a las condiciones tan extrañas de la pista, varios pilotos quisieron remarcar las buenas sensaciones que ha dejado el trazado, en el que no se veían carreras mundialistas desde hace 37 años. El Autódromo Ayrton Senna, de 3.835 metros, está compuesto por 14 curvasnueve de ellas hacia la derecha por las cinco a la izquierda. Y se presenta como un trazado de bastante 'stop and go' que parece que ha convencido a la parrilla.

El Autódromo Ayrton Senna durante la jornada del viernes, marcada por la lluvia / AFP7

Entre ellos, a Pedro Acosta. El piloto de KTM terminó quinto, metiéndose de sobras en el 'Top 10' que da acceso directo a Q2. "El circuito es divertido, tiene zonas muy rápidas, como la de las curvas 3, 5, 6, 7, y 8, hasta llegar al último parcial", comentaba el piloto murciano en unas declaraciones recogidas por 'Motorsport'. No obstante, el líder del campeonato apunta que las condiciones han sido complicadas. "Pero bueno, creo que nos ha pillado a todos un poco de imprevisto que haya tardado tanto en secarse la pista, que se hayan secado determinadas zonas y otras estuvieran muy mojadas todavía. Esto creo que jugará un papel importante mañana y el domingo", expresaba el murciano.

"Creo que el 'flag-to-flag' será factible el domingo"

Por la misma línea se mantuvo Jorge Martín, la primera Aprilia en tabla. El campeón de 2026 salvó los muebles de Noale en un mal día para su hombre referencia, Marco Bezzecchi, que tendrá que pasar por Q1 al terminar en 20ª plaza al no poder mejorar por las condiciones meteorológicas. "Es divertido, es bestial. Es complicado porque no seca, va a ser así todo el fin de semana, veremos el domingo que pasa", comenzaba diciendo Martín ante los micrófonos de DAZN.

Los pilotos de la parrilla, en Brasil / Andre Borges / EFE

El madrileño es consciente de que la lluvia es una amenaza para todo el fin de semana y apunta a una carrera con condiciones mixtas el domingo. "Creo que el 'flag-to-flag' será factible el domingo". Una pista rápida, similar a Portimao, con alguna frenada lenta y curvas rápidas. Pero me encuentro bien y cómodo y a seguir con la confianza", apuntaba.

También Fabio Quartararo, en un buen día para las Yamaha, con dos de sus pilotos clasificados en Q2 (Toprak, tercero, y el mismo Fabio séptimo), remarcó que también es de su agrado. "Me gusta el circuito, no parece tan pequeño como dicen los datos (3,8 kilómetros). Parece más largo que Sachsenring. Con sol y en seco, creo que tiene que ser un trazado divertido", dijo en unas declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

