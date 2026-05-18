Los pilotos defienden la seguridad del Circuit: "No creo que este circuito sea más peligroso que otros"

El fin de semana del Gran Premio de Catalunya se saldó con varias caídas graves que volvieron a poner sobre la mesa el debate sobre la seguridad de los pilotos en carrera. Una polémica que arrancó desde el viernes después de una caída de Joan Mir.

En las ruedas de prensa posteriores, Pecco Bagnaia encendió la mecha afirmando que en las reuniones de la Comisión de Seguridad que se celebra después de cada GP la presencia de los pilotos es más bien escasa. De hecho, según afirmó el de Ducati, son solo tres los que acuden de forma regular, él mismo, Luca Marini y Jack Miller. "Si fuéramos muchos, lo lograríamos (hacer cambios). Pero el problema es que no tienen tiempo para venir a la Comisión de Seguridad. Lo cual, para mí, es aún más grave", explicaba el italiano.

Después de los accidentes del fin de semana, este lunes en los test disputados en el Circuit, la presencia de los pilotos en la Safety Comission volvió a escena. "Tienen razón. Hemos ido muchas veces a la Comisión de Seguridad, hemos hablado de muchas cosas y muchas veces no se nos ha escuchado. De alguna manera los pilotos pierden la confianza en ir pero fallo nuestro por no seguir insistiendo", reconoció el propio Joan Mir durante la jornada de test.

Las impactantes imágenes del durísimo accidente de Àlex Márquez en el GP de Catalunya / Dani Barbeito

El balear no solo hizo autocrítica, sino que se comprometió a "asistir siempre que pueda porque es algo que no podemos perder". "Es el único momento en el que podemos tener voz ante la gente que manda en el campeonato y tenemos que mirar por nuestros intereses y tenemos que estar juntos los pilotos", apuntó al respecto.

"No estoy de acuerdo. Creo que siempre se juntan muchos pilotos cuando pasa algo de este calibre, o como en Malasia el año pasado en Moto3 y no creo que haya que ir cada semana a decir que ha salido un bache nuevo en el circuito. No creo que lo que pasó ayer (por el domingo) con una 'safety Comission' se hubiera evitado de alguna manera. Ahora habrá que mirar cuánto queremos jugarnos el pellejo después de que pasen estas cosas", explicaba por su parte Pedro Acosta.

Todos a una

Para el murciano, la posibilidad de crear una Asociación de pilotos al estilo de la F1, podría ser una opción."Desconozco como funciona pero hay que mirar algo porque somos nosotros los que hacemos el show y a veces no vale con estar en el centro del sol, hay que mirar también lo que pasa alrededor. Es difícil buscar una solución después de que haya pasado tan poco tiempo", comentó.

Para el de Mazarrón, la clave es que todos los pilotos vayan en la misma dirección y que "si uno se planta, se tienen que plantar los otros 20". "Es muy complicado, siempre hay un piloto que ve una oportunidad el fin de semana. Si me dijeran dos horas antes de la carrera que si algo pasa, no correremos, si es un fin de semana en el que estoy en buena forma, habría querido correr", explicó el murciano, quien añadió: "Hay que entender que los pilotos, aunque no lo parezca, son bastante egocéntricos. Siempre están buscando la oportunidad de llamar la atención".

Una premisa que, por el momento no se ha conseguido. "Ya se ha intentado y de los 20 o 21 pilotos de la parrilla, nunca nos vamos a poner de acuerdo. Yo no estuve en India, pero ahí decidieron no salir y hubo algunos que sí salieron", explicó Àlex Rins.

"Lleva pasando muchos años, los pilotos nunca se ponen de acuerdo", corroboró Fermín Aldeguer, para el que "siempre hay alguien con otros puntos de vista que les pueden ir mejor y si no somos todos, no se va a hacer". Ante esta situación, para el piloto murciano "la solución creo que sería poner una persona que hable por nosotros. Lo hemos hablado muchas veces entre nosotros pero es difícil encontrar a la persona que tenga esas ganas y esos huevos para enfrentarse a Dirección de Carrera y a los organizadores".

Entre los posibles candidatos ha estado Aleix Espargaró, actualmente en el rol de piloto probador de Honda. Para Aldeguer, el catalán "siempre ha dicho mucho lo que pensaba, siempre se le ha escuchado y sería una buena opción, pero entiendo por su parte que no quiera dar esa imagen en el paddock".

¿Es seguro el Circuit?

El domingo, la carrera de MotoGP vivió un grave accidente con Àlex Márquez como gran damnificado y varios pilotos tocados al ser alcanzados por trozos de la moto del catalán que salieron despedidos tras el impacto con el muro. Después de limpiar la pista, la carrera se reanudó y poco después se volvía a mostrar la bandera roja tras otro accidente, esta vez con Johann Zarco, Pecco Bagnaia y Luca Marini como implicados. De nuevo, Comisión de Carrera optó por reanudar y acabar un accidentado GP. Una decisión que no comparten algunos de los pilotos.

"No hacía falta una tercera carrera. Con la vuelta de la segunda había sido suficiente, que nos hubieran dado la mitad de puntos y ya. Es intentar tentar un poco al destino. Si ya ha habido dos movidas gordas no hacía falta una tercera", afirmaba rotundo Pedro Acosta, que, por otro lado, apuntó a la mala suerte como causante del accidentado fin de semana.

"Sigo pensando lo mismo. ¿La seguridad del circuito? Lo de Zarco fue mala suerte, lo que le pasó, quedarse enganchado en la moto de Pecco, es muy difícil que pase. Lo de Àlex igual. Es verdad que en la curva 2 las motos siempre van contra el muro, la 12 donde se cayó Martín también, pero dentro de todo parece que está todo seguro aquí", valoró el murciano ante los medios presentes en los test de este lunes, entre ellos SPORT.

Mir lidera un grupo en carrera / Dani Barbeito / SPO

"Hay circuitos que vamos que es peor. Aquí aún pueden tirar las gradas para atrás e intentar hacer escapatorias. En Jerez, por ejemplo, si te caes en la curva 7 como me pasó a mí en mi primer año en MotoGP y no puedes tirar circuito más para atrás porque está la última curva justo al lado", argumentó.

De la misma opinión se mostró su compañero de marca, Maverick Viñales. "No veo que en este circuito sea más peligroso que en otros. En Mugello también se llega muy rápido, en Austin imagínate, que es una curva de 180 grados, simplemente llegas muy rápido", explicó el de Roses, que consideró que "la caída de Àlex es muy mala suerte. Para mí, o se le rompió la dirección o algo, porque él intenta volver y la moto se le va completamente hacia la derecha, pero eso puede pasar en todos sitios".

El líder del Mundial, Marco Bezzecchi, explicó que "estamos todos un poco alarmados por los episodios sucedidos, pero es una pista normal como todas las otras". "No siempre nos damos cuenta de qué riesgos corremos siempre, porque no es solo aquí. En general, en nuestro deporte sabemos que es un deporte fantástico, que todos amamos, nosotros los pilotos, en primer lugar, pero sabemos bien que es un deporte peligroso", apuntó.

Marco Bezzecchi, en carrera / Dani Barbeito / SPO

Aspectos a mejorar

Respecto a los aspectos a mejorar en el trazado, para Maverick, "el único punto que creo está muy cerca el muro es la 11 o la 12, en el resto del circuito se ha hecho un trabajo excepcional".

Creo que en España hay una gran capacidad para trabajar en los circuitos y mejorarlos. Ya pasó en Jerez , que se han hecho mejoras, en Barcelona también...", explicó el del TrackHouse, quien apuntó al diseño de las motos, en el caso del accidente de final de recta y la comentada curva 2. "El problema que tenemos con las MotoGP es que, con tanta aerodinámica, aunque no vayas pasado de frenada te absorbe el rebufo y no puedes evitar causar un accidente aunque frenes pronto".

En la misma línea se expresó Àlex Rins, quien afirmó que "siendo objetivo, no es un circuito que sea poco seguro". "Hay puntos un poco justos que se tienen que mejorar sí o sí, por ejemplo la curva 12, ya lo dijimos para este año, aunque no se ha llegado a tiempo. La curva 1 es complicada, llegas rápido, es un embudo, como otros. Llegamos con las motos bajas, con tanta aerodinámica que no puedes reducir. Confío que de cara al año que viene, con un poco menos de aerodinámica pueda ser más seguro".

Para Aldeguer, compañero de Àlex Márquez, "hasta que no pasan cosas no te das cuenta. Por suerte no he tenido ningún percance en este circuito pero hemos visto que en algunas curvas el muro está un poco cerca y hay que arreglarlo, o la salida, que se llega muy rápido".

Mir apuntó "al tema de la salida, no solo en este circuito. Tendríamos que intentar que la parrilla no esté tan lejos. No tenemos que llegar en quinta, sería el mismo espectáculo si lo hacemos en tercera pero nuestra integridad se ve muy mermada". En lo que respecta al Circuit en concreto, el de Honda, comentó que "el asfalto está muy gastado, además el asfalto ha estado muy frío y esto ha provocado muchas caídas y esto hay que mirarlo".