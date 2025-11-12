Lo que piensa Marc Márquez de su 'eterna' rivalidad con Rossi

Después de cinco semanas 'desaparecido' de la vida pública y centrado en su recuperación, Marc Márquez tuvo un martes de lo más movido. Por la mañana citó a la prensa escrita que sigue MotoGP y por la noche participó en 'El Hormiguero' de Antena3 y habló para el 'El Larguero' de la SER.

Y fue en este último programa dónde se pronunció sobre su 'eterna' rivalidad con Valentino Rossi, justo cuando se cumplen diez años de la famosa 'patada' de Sepang que acabó con Marc en el suelo y con sanción ejemplar para el italiano, que a consecuencia de aquel episodio perdió sus opciones al décimo título mundial.

Ha pasado el tiempo pero Rossi no lo ha olvidado y siempre que puede saca a relucir la polémica. Márquez, por su parte, se ha esforzado en dejarlo atrás: "Hay un punto en el que uno ve esta mesa negra y otro la ve blanca . Yo la veo blanca y Rossi a lo mejor la está viendo de otra forma. Quiero decir que ya llega un momento que no hay que estar siempre pendiente", dijo Marc en la SER.

El campeón de Cervera, que este año ha conquistado su séptima corona en clase reina y la novena en las tres categorías del Mundial, empatando con Rossi en el palmares, piensa que el '46' no está preocupado por que le acabe superando en el ranking histórico el próximo año con un décimo título.

"No creo, y tampoco me interesa lo que piense Valentino. Honestamente, me interesa la gente que me pueda aportar, la gente que me puede sumar. Siempre habrá ahí opiniones, el morbo, que es parte del show y vende también. Cada uno hace la suya y seguramente él no me necesita a mí y yo no lo necesito a él, pero al final el motociclismo necesita a los dos y ahí nos unimos", zanjó.