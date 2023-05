Petrucci volverá a pilotar una Ducati en MotoGP

El italiano, que fue piloto oficial Ducati en MotoGP en 2019 y 2020, sustituirá al lesionado Enea Bastianini en Le Mans "En Francia gané mi última carrera de MotoGP con la Desmosedici. Será un honor poder probar la moto campeona del mundo", dice Danilo

Danilo Petrucci fue piloto de fábrica de Ducati en MotoGP en 2019 y 2020 y el próximo fin de semana volverá a lucir sus colores en el GP de Francia, donde será el sustituto de Enea Bastianini. El italiano sufrió una lesión en el hombro durante su caída en el Tissot Sprint de la primera ronda del año en Portimao e intentó reaparecer en Jerez, pero se vio obligado a retirarse tras la primera jornada.

En su regreso a Italia, Enea volvió de nuevo a su programa de rehabilitación pero después de consultarlo con los doctores y de acuerdo con el equipo, ha preferido tomarse un poco más de tiempo para recuperar completamente la forma física para el GP de Italia, en Mugello, a principios de junio.

Para suplir su ausencia, Ducati recurre a un viejo conocido de sus filas y del paddock: Danilo Petrucci. Con Michele Pirro, ocupado con la segunda carrera del Campeonato Italiano Superbikes (CIV) en Mugello el mismo fin de semana de Le Mans, Ducati ha decidido que el compañero del campeón Pecco Bagnaia en Le Mans sea 'Petrux'.

El piloto italiano fue un habitual de la categoría reina entre 2012 y 2021, y podrá recurrir a su experiencia en Francia, donde logró su segunda victoria en MotoGP en 2020. La pasada temporada 2022 ya volvió a competir en el Mundial al sustituir al lesionado Joan Mir , entonces en las filas de Suzuki, durante el GP de Tailandia.

Petrucci está disputando este año el Campeonato Mundial de Superbikes con la Panigale V4R del Barni Racing Team y Ducati ha agradecido públicamente a Marco Barbabò que, a pesar de tener previsto un test con Petrucci en Misano el próximo jueves y el próximo viernes, haya dejado libre a Danilo para la carrera de Le Mans, demostrando una gran sensibilidad y fidelidad a Ducati.

Enea Bastianini:"Me sabe muy mal no poder correr en el GP de Francia, donde el año pasado obtuve una fantástica victoria pero después de la experiencia en Jerez, he preferido darme más tiempo para recuperarme completamente de mi estado físico. Después de Le Mans el Campeonato tendrá un parón de tres semanas, un tiempo suficiente para cumplir con mi objetivo de estar al 100% en la carrera de casa, en Mugello, en el mes de junio".Danilo Petrucci:"Estoy muy contento de volver a correr en MotoGP, aunque obviamente me sabe muy mal que Enea se tenga que saltar otra carrera. En Le Mans con la Desmosedici GP he ganado mi última carrera en MotoGP. Será un honor poder probar la moto campeona del mundo y meterme de nuevo el mono con el que gané en el pasado. Es una emoción indescriptible y no veo la hora de salir a pista con todo el Ducati Lenovo Team. Quiero agradecer también a Barni por haberme dejado esta oportunidad y a Ducati por haber pensado en mi".