Ni Pedrosa ni Espargaró en pista: MotoGP prohibe los 'wild card' a partir de 2027

Se avecinan tiempos de cambios en la MotoGP que todos conocemos. 2027 será el inicio de una nueva era en la categoría reina, con modificaciones significativas en los próximos prototipos de motos y grandes cambios en la parrilla actual, pero el campeonato irá un paso más allá. La Grand Prix Comission, compuesto por representantes de la FIM, IRTA, MSMA y de MotoGP Sports Entertainment Group, ha anunciado este jueves, a una semana vista del Gran Premio de Francia, que a partir del próximo curso los 'wild card' (pilotos invitados) quedarán totalmente prohibidos.

Así lo ha hecho saber el organismo a través de un comunicado, en el que se anuncian una serie de reajustes en el reglamento. "Después de varias reuniones a lo largo de marzo y abril de 2026, existen algunas actualizaciones del reglamento aprobadas para su aplicación inmediata y otras que entrarán en vigor en 2027″, comenzaba diciendo el escrito.

Instantes después, se anunciaba que los pilotos probadores ya no podrán seguir compitiendo en un fin de semana de carreras como parte de su función como encargados del desarrollo de la moto. Es algo habitual ver durante una serie de fines de semana al curso como los 'test riders' de las fábricas se enfundan el mono de carreras para extraer información útil sobre un fin de semana de competición.

Sin ir más lejos, Augusto Fernández lo hizo en Jerez el pasado fin de semana con Yamaha, como en otras ocasiones en cursos pasados lo ha hecho Dani Pedrosa a lomos de la KTM, entre muchos otros pilotos como Aleix y Pol Espargaró, Michele Pirro o Lorenzo Savadori. De esta forma, los fans se despiden de ver a pilotos muy queridos en el pasado sobre la moto de nuevo... en carrera. Solo podrán regresar en caso de que uno de los pilotos titulares se lesione, pero en ningún caso salir a pista con el papel de recolectar información adicional.

"No estarán permitidos a partir del curso 2027 y los fabricantes no podrán inscribir a invitados independientemente del nivel de concesiones", especifica el comunicado, dejando claro que la regla es la misma para todas las marcas del campeonato. Se especifica, eso sí, que en otras categorías no quedan prohibidos, por lo que los equipos de Moto2 y Moto3 podrán seguir sumando nuevos talentos en pista si así lo desean o necesitan.

Augusto Fernández, probador de Yamaha, durante el pasado fin de semana en el Gran Premio de España / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

También se ha especificado que durante este 2026, el último año con la posibilidad de tener a los probadores en pista, se utilicen prototipos con motores de 850cc, los nuevos protototipos que entrarán en 2027 (con otros cambios como la reducción de aerodinámica o la eliminación de algunos dispositivos, además del cambio a neumáticos Pirelli). El foco será fomentar esa igualdad entre todas las fábricas.

Más cambios

Pero no son los únicos cambios de los que ha informado la Grand Prix Comission. Otro de ellos pasa por el procedimiento de salida suspendida. Ahora, la 'Warm Up' será retomada en cinco minutos, en lugar de los tres previos. Esta medida también entrará en vigor de manera inmediata, ya para las próximas carreras que se disputarán a lo largo de este 2026.

Por otro lado, también se ha anunciado que, en este caso, el sistema de control de la presión de los neumáticos no cambiará. Algo que sí insinuó que sucedería con la llegada de las gomas Pirelli. Este control se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para varios pilotos, que ya han sufrido las consecuencias al tener que bajarse del podio debido a esta medida.