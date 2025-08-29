Pedrosa contradice a Marini: "Estás lastrando a un piloto pequeño a mover una moto más pesada"

El 'lastre' se ha vuelto a poner en el punto de mira en las carreras de motociclismo. En el momento que un piloto no cumple con el peso mínimo establecido por la organización, la moto debe arrastrar el peso adicional para llegar al límite. El pasado mes de julio, Álvaro Bautista reclamó mediante sus redes sociales las condiciones que se le imponían siguiendo el reglamento técnico del Mundial de Superbikes.

La 'ley anti-Bautista'

El piloto del WorldSBK reclamó una bajada en el rendimiento de los últimos años, tras la instalación de la normativa en el marco del campeonato: "Entiendo que el peso es un factor técnico en el rendimiento de una moto. Lo acepto. Pero cuando el sistema no contempla las diferencias naturales entre los cuerpos, deja de ser justo y comienza a excluir. "Un piloto no se define solo por los kilos que marca la balanza. Se define por su inteligencia en pista, su instinto, su valentía, y su conexión con la moto".

Luca Marini reclama el lastre

La controversia saltó del WorldSBK hasta MotoGP, en esta ocasión fue Luca Marini el encargado de abrir el tema en la categoría reina. En el caso del piloto italiano, él se presenta como uno de los pilotos más pesados por su altura y considera que no todos los pilotos salen a la pista con las mismas condiciones.

"Hoy en día, muchos pilotos están perdiendo peso porque les permite ir más rápidos. Recuerdo cuando Dani Pedrosa ganó en Misano porque era el único capaz de usar neumáticos blandos. En mi opinión, debería introducirse una regla de peso mínimo como en todos los demás deportes. Somos los únicos que no la tenemos. Los que son bajos solo necesitan entrenar un poco más para ganar peso, pero los que están por encima de cierta altura no pueden bajar de peso" las palabras de Marini fueron recogidas por 'Mundodeportivo'.

La respuesta de Dani Pedrosa

El piloto de Honda abrió el tema tras considerarse como uno de los más perjudicados en MotoGP, pero Dani Pedrosa contestó a su mensaje durante la transmisión de la Práctica del Gran Premio de Hungría. "Creo que está totalmente equivocado. Es verdad que en las categorías pequeñas un piloto grande tiene más dificultades, porque pesa más, el motor es muy pequeño y hay menos potencia. Además, cuesta más acoplarte aerodinámicamente. Y un piloto pequeño no tiene desventaja, porque la moto es ligera y la puede mover igualmente" aclaró el piloto probador de KTM.

Nueva alternativa

El expiloto de MotoGP continuó argumentando el motivo por el que Marini no se encontraba en lo cierto: "En una moto grande, si tuviéramos que buscar una norma que igualara la situación, no sería por lastrar al piloto pequeño, sino por hacer que el piloto pequeño tuviera una moto que pesara menos. Porque aunque el piloto pequeño pese menos, a nivel de fuerza el piloto grande tiene mucha más. Estás lastrando a un piloto pequeño a mover una moto más pesada, con menos fuerza. Es ir a lo opuesto de lo que la norma tendría que ser" cerró Pedrosa.