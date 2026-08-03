De Pedrosa a Bagnaia: el reto al que se enfrenta Pedro Acosta al compartir box con Marc Márquez

Era un secreto a voces desde mucho antes que llegase la confirmación oficial: Marc Márquez tendrá un nuevo compañero de box en el Ducati Lenovo en 2027. Pedro Acosta aterrizará en el box rojo para completar una de las duplas que más expectación ha generado en los últimos años, con un nueve veces campeón y una de las mayores promesas del mundo de las dos ruedas. La rivalidad que pueda originarse entre ambos ha sido objeto de especulación. Y es que bien es sabido por todo el mundo que, a lo largo de su trayectoria en el mundial, el '93' ha ejercido juegos psicológicos con sus compañeros de equipo. Porque es un animal competitivo como pocos.

Tras el anuncio oficial de la dupla de Ducati, se reunián en la rueda de prensa del Gran Premio de los Países Bajos los tres protagonistas indiscutibles: Marc, Acosta y Pecco Bagnaia, actual compañero del '93'. Era entonces cuando la prensa le pedía al turinés un consejo al murciano como futuro compañero del nueve veces campeón. "Marc Márquez no es un monstruo, puedes tener una buena relación con él. Espero que no sea un monstruo...", decía Bagnaia.

La realidad es que es muy distinto el Marc que comparte box con Bagnaia, mucho más maduro, experto y calmado, que el que lo hizo con Dani Pedrosa de 2013 a finales de 2018. Por aquel entonces, el '93' llegaba al box del Repsol Honda como 'rookie' con un experimentado 'Samurái', pero a medida que iba ganando más carreras y títulos, también sumaba peso en el box para liderar el proyecto. Y en un momento de máxima tensión entre ambos compañeros, Marc decidía que piezas usar y, confesó más tarde, haberlas usado con picardía para dejar en desventaja a su compañero de box.

Marc Márquez y Dani Pedrosa en 2017 / FILIP SINGER / EFE

Los años pasaron y, en la última etapa de Pedrosa en el campeonato, mantuvieron una buena relación. En 2019, tras la retirada del de Castellar del Vallès, Marc hizo tándem con Jorge Lorenzo, cinco veces campeón del mundo entre todas las categorías (tres en la clase reina). Curiosamente, Lorenzo no se entendió con aquella Honda y mientras Marc seguía arrasando y se llevaba el título mundial, el mallorquín sufría graves lesiones y anunciaba su retirada a finales de curso. Otro compañero al que jubiló Marc.

Marc Márquez y Jorge Lorenzo, compañeros en Honda / Honda

Para 2020 se anunció la llegada de Álex Márquez al equipo oficial, en condición de campeón de Moto2. No llegó a compartir mucho tiempo en el box con su hermano mayor, puesto que Marc cayó lesionado en esa fatídica curva 3 del Circuito de Jerez-Ángel Nieto. Aquel curso, Álex consiguió dos podios en una temporada que empezó a intuirse en el horizonte la devacle de la fábrica del 'ala dorada'.

Los hermanos Marc y Alex Márquez, pilotos oficiales de MotoGP del equipo Repsol Honda para 2020 / Víctor Lerena / EFE

Para 2020, Álex se unió al proyecto satélite de la marca nipona, en el LCR, y se oficializaba el fichaje de Pol Espargaró. Pasó dos temporadas muy complicadas el catalán, con una Honda muy descafeinada i que cada vez resultaba más difícil de pilotar. "Tienes que adaptar la moto a varios pilotajes, no todos tenemos el mismo estilo", decía el de Granollers, que veía como Honda centraba sus recursos en Marc tras volver de la lesión. "Me he sentido completamente abandonado", decía a finales de 2022. "Mi motivación es muy baja. Mi sensación es que solo he sido piloto de fábrica un año", expresaba, antes de emprender el vuelo al Tech3 de KTM.

Pol Espargaro y Marc Márquez compartiendo pista con los colores de Honda en 2021 / Julio Muñoz / EFE

En su lugar, aterrizó Joan Mir, campeón con Suzuki en 2020. No compartió mucho tiempo junto a Márquez, puesto que el '93' emprendió el vuelo al Gresini Racing en 2024. Allí se reencontró con su hermano Álex. Y lucharon cada fin de semana con los mismos colores, protagonizando batallas limpias en pista. Ese supuso el reencuentro de Marc con una moto competitiva tras el calvario de las lesiones.

Joan Mir y Marc Márquez en la presentación del Repsol Honda Team en 2023 / Eduardo Oyana / EFE

Y en 2025 y 2026, Pecco Bagnaia fue su compañero. El rendimiento del turinés, bicampeón con el equipo y uno de los pilotos más fuertes de los últimos años, bajó a la par que Marc conquistaba su noveno título tras llevarse once victorias. Se especuló mucho sobre si tener a Marc al lado había sido el motivo de la bajada de rendimiento del '63'.

"Yo creo que cuando llega Márquez y va así de fuerte, pienso que psicológicamente no es fácil", dijo Valentino Rossi, mentor de Pecco. "Marc llegó y dominó, no se le puede decir nada. Yo no conseguí pilotar una moto que había cambiado respecto al año anterior, cuando era perfecta. Estaba en grandes dificultades, no sufrí por Marc, sino por el hecho de no poder expresar mi potencial", expresó Bagnaia. El siguiente turno es el de Acosta. Veremos cómo lleva alguien con el carácter del 'Tiburón de Mazarrón' la convencia con uno de los más grandes.