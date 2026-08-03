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MotoGP

De Pedrosa a Bagnaia: el reto al que se enfrenta Pedro Acosta al compartir box con Marc Márquez

La llegada del murciano a Ducati genera expectación por la posible rivalidad con el nueve veces campeón, recordando el historial de sus otros compañeros de box

Dani Pedrosa, el compañero de equipo con el que Marc Márquez ha compartido más tiempo

Dani Pedrosa, el compañero de equipo con el que Marc Márquez ha compartido más tiempo / Andreu Dalmau / EFE

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Queralt Uceda

Queralt Uceda

Era un secreto a voces desde mucho antes que llegase la confirmación oficial: Marc Márquez tendrá un nuevo compañero de box en el Ducati Lenovo en 2027. Pedro Acosta aterrizará en el box rojo para completar una de las duplas que más expectación ha generado en los últimos años, con un nueve veces campeón y una de las mayores promesas del mundo de las dos ruedas. La rivalidad que pueda originarse entre ambos ha sido objeto de especulación. Y es que bien es sabido por todo el mundo que, a lo largo de su trayectoria en el mundial, el '93' ha ejercido juegos psicológicos con sus compañeros de equipo. Porque es un animal competitivo como pocos.

Tras el anuncio oficial de la dupla de Ducati, se reunián en la rueda de prensa del Gran Premio de los Países Bajos los tres protagonistas indiscutibles: Marc, Acosta y Pecco Bagnaia, actual compañero del '93'. Era entonces cuando la prensa le pedía al turinés un consejo al murciano como futuro compañero del nueve veces campeón. "Marc Márquez no es un monstruo, puedes tener una buena relación con él. Espero que no sea un monstruo...", decía Bagnaia.

La realidad es que es muy distinto el Marc que comparte box con Bagnaia, mucho más maduro, experto y calmado, que el que lo hizo con Dani Pedrosa de 2013 a finales de 2018. Por aquel entonces, el '93' llegaba al box del Repsol Honda como 'rookie' con un experimentado 'Samurái', pero a medida que iba ganando más carreras y títulos, también sumaba peso en el box para liderar el proyecto. Y en un momento de máxima tensión entre ambos compañeros, Marc decidía que piezas usar y, confesó más tarde, haberlas usado con picardía para dejar en desventaja a su compañero de box.

_FIS9548. Hohenstein-ernstthal (Germany), 01/07/2017.- Spanish MotoGP rider Marc Marquez (R) and Spanish MotoGP rider Dani Pedrosa of the Repsol Honda Team pose in the paddock after the qualifying of the motorcycling Grand Prix of Germany at the Sachsenring racing circuit in Hohenstein-Ernstthal, Germany, 01 July 2017. The Motorcycling Grand Prix of Germany takes place on 02 July. (Ciclismo, Motociclismo, Alemania) EFE/EPA/FILIP SINGER

Marc Márquez y Dani Pedrosa en 2017 / FILIP SINGER / EFE

Los años pasaron y, en la última etapa de Pedrosa en el campeonato, mantuvieron una buena relación. En 2019, tras la retirada del de Castellar del Vallès, Marc hizo tándem con Jorge Lorenzo, cinco veces campeón del mundo entre todas las categorías (tres en la clase reina). Curiosamente, Lorenzo no se entendió con aquella Honda y mientras Marc seguía arrasando y se llevaba el título mundial, el mallorquín sufría graves lesiones y anunciaba su retirada a finales de curso. Otro compañero al que jubiló Marc.

Marc Márquez y Jorge Lorenzo, compañeros en Honda

Marc Márquez y Jorge Lorenzo, compañeros en Honda / Honda

Para 2020 se anunció la llegada de Álex Márquez al equipo oficial, en condición de campeón de Moto2. No llegó a compartir mucho tiempo en el box con su hermano mayor, puesto que Marc cayó lesionado en esa fatídica curva 3 del Circuito de Jerez-Ángel Nieto. Aquel curso, Álex consiguió dos podios en una temporada que empezó a intuirse en el horizonte la devacle de la fábrica del 'ala dorada'.

***CORRIGE IDENTIFICACIÓN**GRAF7591. MADRID, 27/02/2020.- Los hermanos Marc (izq) y Alex Márquez, pilotos oficiales de MotoGP del equipo Repsol Honda, posan para los fotógrafos durante la presentación del Campus Repsol, este jueves, en la sede central de Repsol en Madrid. EFE/ Víctor Lerena

Los hermanos Marc y Alex Márquez, pilotos oficiales de MotoGP del equipo Repsol Honda para 2020 / Víctor Lerena / EFE

Para 2020, Álex se unió al proyecto satélite de la marca nipona, en el LCR, y se oficializaba el fichaje de Pol Espargaró. Pasó dos temporadas muy complicadas el catalán, con una Honda muy descafeinada i que cada vez resultaba más difícil de pilotar. "Tienes que adaptar la moto a varios pilotajes, no todos tenemos el mismo estilo", decía el de Granollers, que veía como Honda centraba sus recursos en Marc tras volver de la lesión. "Me he sentido completamente abandonado", decía a finales de 2022. "Mi motivación es muy baja. Mi sensación es que solo he sido piloto de fábrica un año", expresaba, antes de emprender el vuelo al Tech3 de KTM.

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 02/05/2021.- El piloto español de MotoGP Pol Espargaro (i), del equipo Repsol Honda Team, toma la curva seguido de su compatriota Marc Márquez, de Repsol Honda, durante el Gran Premio Red Bull de España que se disputa este domingo en el Circuito Ángel Nieto de Jerez de la Frontera (Cádiz). EFE/Julio Muñoz. gp españa 2021

Pol Espargaro y Marc Márquez compartiendo pista con los colores de Honda en 2021 / Julio Muñoz / EFE

En su lugar, aterrizó Joan Mir, campeón con Suzuki en 2020. No compartió mucho tiempo junto a Márquez, puesto que el '93' emprendió el vuelo al Gresini Racing en 2024. Allí se reencontró con su hermano Álex. Y lucharon cada fin de semana con los mismos colores, protagonizando batallas limpias en pista. Ese supuso el reencuentro de Marc con una moto competitiva tras el calvario de las lesiones.

MADRID, 22/02/2023.- (De izq a der) El director de Comunicación de Repsol, Marcos Fraga; el piloto de MotoGP Marc Márquez; el presidente de Repsol, Antonio Brufau; el responsable de la división de Honda Racing Corporation (HRC), Tetsuhiro Kubata, el piloto de MotoGP Joan Mir y el director deportivo del equipo Repsol Honda, Alberto Puig, posan e Honda Racing Corporation (HRC), Tetsuhiro Kubata, interviene durante la presentación oficial del equipo Repsol Honda para el campeonato del mundo de MotoGP de 2023, este miércoles, en Madrid. EFE/ Eduardo Oyana

Joan Mir y Marc Márquez en la presentación del Repsol Honda Team en 2023 / Eduardo Oyana / EFE

Y en 2025 y 2026, Pecco Bagnaia fue su compañero. El rendimiento del turinés, bicampeón con el equipo y uno de los pilotos más fuertes de los últimos años, bajó a la par que Marc conquistaba su noveno título tras llevarse once victorias. Se especuló mucho sobre si tener a Marc al lado había sido el motivo de la bajada de rendimiento del '63'.

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"Yo creo que cuando llega Márquez y va así de fuerte, pienso que psicológicamente no es fácil", dijo Valentino Rossi, mentor de Pecco. "Marc llegó y dominó, no se le puede decir nada. Yo no conseguí pilotar una moto que había cambiado respecto al año anterior, cuando era perfecta. Estaba en grandes dificultades, no sufrí por Marc, sino por el hecho de no poder expresar mi potencial", expresó Bagnaia. El siguiente turno es el de Acosta. Veremos cómo lleva alguien con el carácter del 'Tiburón de Mazarrón' la convencia con uno de los más grandes.

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