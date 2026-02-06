Pedrosa alerta sobre el terremoto que se desatará en MotoGP

A 22 días del inicio del Mundial de MotoGP, que dará el pistoletazo de salida el 28 de febrero con los primeros entrenamientos libres del 2026, los rumores del mercado de fichajes para 2027 han acaparado todos los focos. Incluso más que lo sucedido en pista en los primeros test de pretemporada en Sepang.

La 'silly season' de 2027 ha empezado mucho antes de lo habitual debido a que la inmensa mayoría de los pilotos de la parrilla terminan sus contratos a finales de este curso. A este factor, se le suma el cambio de reglamento de cara al próximo curso, con el que el campeonato espera reducir el cilindraje a 850cc, limitar la aerodinámica y hacer desaparecer los dispositivos de altura. De esta manera, se espera que la competición se vea favorecida con más emoción, volviendo a disfrutar de la esencia del motociclismo.

Todos estos cambios se traducen en que el próximo curso no habrá ningún tipo de referencia y los fichajes que se producirán serán prácticamente a ciegas, puesto que es difícil predecir qué equipos lograrán dar con la tecla de los buenos resultados. Es por eso que lo más importante para los pilotos es asegurarse un sitio.

Sobre esto se ha pronunciado recientemente una leyenda de MotoGP, Dani Pedrosa, actual 'test rider' de KTM. "Es el mercado más rápido de la historia en cuanto a fichajes. Creo que es algo inédito que casi toda la parrilla ya esté hecha antes del primer día de test", dijo ante el micrófono de Izaskun Ruiz de DAZN.

La pérdida de KTM

Antes del aterrizaje en Malasia, 'AS' desveló que Pedro Acosta ya tenía firmado su acuerdo para ser compañero de Marc Márquez en el Ducati Lenovo. El 'Tiburón de Mazarrón', que arrasó en su paso por categorías inferiores, arrebataría el puesto al bicampeón Pecco Bagnaia, que según indican algunas fuentes recalaría en Aprilia en 2027, junto al ya confirmado de forma oficial Marco Bezzecchi.

También se ha vinculado a Fabio Quartararo con el equipo oficial de Honda, el Honda HRC Castrol, que dejaría un hueco en el Monster Energy Yamaha al que iría a parar Jorge Martín tras dos agridulces temporadas en las filas de Aprilia.

El '26', piloto probador de la marca austríaca desde que abandonó sus tareas como piloto a tiempo completo en Honda en el año 2018, también habló sobre este asunto. "No están todos confirmados", bromeaba, sin poder terminar de confirmar si Acosta se marchará finalmente a la marca de Borgo Panigale. Tan solo remarcó que "Ducati ha hecho una buena maniobra".

¿Regreso a piloto permanente?

Pedrosa recaló en la fábrica austríaca durante la temporada 2019 con la tarea de desarrollar el potencial de la RC16, y la incorporación pronto comenzó a dar sus frutos. Poco a poco fueron llegando los progresos hasta que, a principios del pasado curso, los de Mattighofen sufrieron una crisis económica que estancó los avances.

A lo largo de estos años, el de Castellar del Vallés ha ido reapareciendo en algunos grandes premios como 'wild card' para recopilar datos de cara al desarrollo. Pero, ¿Se ha planteado volver a competir? “En este momento no creo que sea posible volver a disputar una temporada completa, eso seguro", dijo el catalán en una entrevista con 'La Gazzetta dello Sport'. "Como ‘wildcard’, sin embargo, nunca se sabe. Pol hizo un trabajo enorme en las carreras en las que tuvo que sustituir a Maverick, que estaba lesionado del hombro. Veremos más adelante. Estamos viviendo un periodo de transición con el paso a los motores de 850cc y quizá esa pueda ser una oportunidad”, sentenció.