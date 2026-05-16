Pedro Acosta, tras la 'sprint' más apretada de la historia: "Me ha faltado una vuelta"

Está brillando Pedro Acosta en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Y eso que él mismo apuntaba como "imposible" una victoria en Montmeló en una charla con SPORT. El murciano se llevó la 'pole' y terminó segundo la carrera al sprint, que luchó hasta los últimos instantes con Álex Márquez. Tanto es así, que fue el final más apretado de la historia de las Sprint, con 41 milésimas de diferencia.

La alta degradación de los neumáticos llevó al piloto de KTM a tomarse con calma su conquista a la victoria. Conservó las gomas y, al ver que aguantaban, inició su ataque en las últimas vueltas. "Tenemos que estar contentos, sabemos lo que sufrimos en la primeras vueltas de las carreras con el grip que tenemos y al final hemos ido bastante bien, entonces es bueno porque hemos cogido mucha información para mañana, pero me ha faltado eso, me ha faltado una vuelta", opinaba el murciano sobre su carrera ante la prensa reunida en la sala de prensa del Circuit de Barcelona-Catalunya, entre la que se encontraba SPORT.

Pedro Acosta, junto a Álex Márquez y Fabio Di Giannantonio en el podio de Montmeló / Dani Barbeito

Al ser preguntado sobre si podría haber intentado el adelantamiento al '73', lo tuvo claro. "No, no iba tan a rueda. Si no, sabéis de sobra que tiro para adentro la moto y ya veréis qué pasa", bromeba.

"Tenemos que estar contentos, hemos hecho una gran progresión, sobre todo a final de la carrera, ahora habrá que trabajar al principio y a la mitad porque es un poco ridículo que después, con lo bien que estamos haciendo los finales de carrera, no pueda ser un poco más competitivo por la razón de que perdemos un segundo en seis vueltas. Hay que mejorar ahora eso", valoraba.

Pedro Acosta durante la carrera al 'sprint' en Barcelona / Dani Barbeito

Si algo caracteriza al piloto de Mazarrón es su estilo de frenada. Al ser preguntado sobre si arriesga más que el resto, lo tiene claro. "No, no es que arriesgue más que los demás, es que tengo que usar los pocos puntos fuertes que tenemos de momento y uno es ese, el año pasado me salía bastante mal, porque acababa casi siempre rebojado por el suelo, entonces bueno, hemos llegado a una configuración que parece que tengo más control a la goma de adelante, parece que la moto también funciona mejor. Faltan cosas, pero es de las pocas cartas buenas que tenemos", sentenciaba.