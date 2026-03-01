Pedro Acosta resurge tras un 2025 de altibajos: "Ahora sobrevivimos un poco más"

MotoGP tiene su primer líder tras el primer Gran Premio de la temporada y no es otro que Pedro Acosta. El piloto de KTM se encuentra en un momento plácido tras llevarse la victoria en la carrera al Sprint de Tailandia y lograr una valiosa segunda plaza en la carrera dominical. Se midió de tú a tú con Marc Márquez durante todo el fin de semana y certificó que será uno de los rivales a batir en esta temporada.

En total, 'El Tiburón de Mazarrón' sumó 32 puntos de los 37 que se reparten en un fin de semana y el segundo clasificado (y vencedor de la carrera), Marco Bezzecchi, se encuentra a otros siete puntos de distancia. Un inicio de temporada más que satisfactorio para el murciano, que el pasado curso vivió una temporada un tanto complicada a lomos de la RC16.

El fin de semana fue prácticamente perfecto para Pedro, pero la lucha por la 'pole' se le complicó un poco más de lo esperado. Partía desde la sexta plaza en ambas carreras, pero eso no le impidió medirse con los hombres más rápidos de la parrilla y remontar hasta el podio y en el caso del sábado, hasta la victoria. "La verdad que me hubiese venido bien salir un poco más adelante", decía tras la carrera ante los micrófonos de DAZN.

El pasado curso fue un tanto frustrante para el de Mazarrón, con resultados irregulares y lejos de lo esperado, además de coincidiendo con la fuerte crisis financiera que azotó a la fábrica austríaca. "La verdad es que hemos mostrado buen ritmo y hemos trabajado bien, intentando cuadrar lo que nos faltaba el año pasado. Antes era salir, pegar tres vueltas rápido e intentar sobrevivir. Ahora parece que sobrevivimos un poco más. Al final nos ha faltado algo de empuje para pillar a Bezzecchi, pero también iba un poco justo de gasolina", confesaba el murciano.

Aprilia, un rival fuerte

El paso hacia adelante de Aprilia es algo a tener en cuenta para el resto de equipos y Acosta tiene muy claro que colarse entre ellos es ya todo un logro. Pese a gastar mucho tiempo batallando con Márquez y Jorge Martín, tiene claro que 'Bezz' andaba un paso por delante. "Quizás sin las luchas hubiese tenido algo más, pero es difícil decirlo. Bezzecchi ha empezado muy bien el año, se le ve a él y a todas las Aprilia muy rápidas y manteniendo bien la goma. Nosotros en el box nos habíamos planteado la carrera un poco peor con un TOP5 porque sabíamos que íbamos a sufrir", desvelaba.

El murciano agradeció a KTM todo lo que ha trabajado este invierno, y ya suma su undécimo podio desde su aterrizaje en MotoGP en 2024, cuando recaló en las filas del Tech3. Ahora tan solo le falta la victoria dominical. "KTM ha hecho todo lo posible para darme una moto mejor que la del año pasado. Con Pol [Espargaró, probador de KTM] estamos haciendo un trabajo increíble, muy centrados, sabiendo nuestro lugar, que es lo que nos faltó un poco el año pasado. Creo que estamos más en paz que el año pasado", sentenciaba.