Pedro Acosta, sobre los resultados en KTM: "No nos gusta estar así"

La marca austríaca KTM atraviesa un momento complicado en MotoGP, la evolución en la categoría reina de KTM está en duda. El equipo se enfrenta a nuevos desafíos con la llegada de Pedro Acosta al primer equipo y con los nuevos integrantes al Tech3.

Sensaciones negativas

De momento, los equipos de MotoGP no correrán peligro por la crisis económica de la fábrica. Dejando los temas económicos, la mayor preocupación para los de KTM en la categoría reina son las prestaciones que está ofreciendo la maquinaria esta temporada.

En 2024, la marca austríaca consiguió ser la segunda mejor clasificada, pero de momento los resultados no se muestran tan positivos para este año.

Falta de gestión y estrategia

KTM atraviesa por la necesidad de gestionar los talentos de sus dos equipos, dado que tiene los mejores pilotos hasta el momento. Definir la estrategia para las próximas temporadas será clave para remontar el rendimiento de las cuatro motos.

Falta de regularidad en las prestaciones

Pedro Acosta habló en nombre de los pilotos de la escudería austríaca tras el segundo Gran Premio de la temporada. El 37 recalcó la preocupación de los resultados, enfatizando la necesidad de llevar a cabo cambios en la regularidad de las prestaciones de la moto.

El murciano explicó con desilusión las sensaciones tras el GP de Argentina y habló en nombre de sus compañeros de equipo: "No nos gusta estar así. Ni a mí, ni a Brad Brinder, ni a Maverick Viñales, ni a Enea Bastianini", dijo el piloto español en DAZN.

Acosta hizo mención de los logros de sus compañeros, dando a entender que los problemas se encontraban en la moto: "Brad ganó un Mundial de Moto3 y luchó por dos de Moto2. Maverick ganó el de Moto3 y luchó por un Mundial de MotoGP. Bastianini ganó muchísimas carreras el año pasado y un Mundial de Moto2…" recordó el español.

Penúltimos en la clasificación

Las expectativas de KTM en este inicio de temporada se presentan negativas, aunque con cada Gran Premio consiguen dar un paso adelante. De momento, la marca austríaca se encuentra en la segunda posición por la parte trasera de la clasificación general de 2025.

"No nos gusta vernos así. Ni a los jefes les gusta que estemos así. Está claro que no me gustaría estar así mucho tiempo, entonces habrá que apretar", sentenció Acosta.

Problemas con los neumáticos

En Argentina, el murciano consiguió acabar en octava posición a pesar de los problemas con la moto. Uno de los principales problemas se encuentran en las gomas: "Tenemos que mirar por qué se calienta tanto el neumático delante".

"Se me ha ido la presión para arriba, la temperatura, me ha pasado Joan Mir, y he dicho: ‘me descuelgo un poco del grupo, intento a ver si se me enfría de alguna manera’. Ahí ha sido cuando ya ha empezado a subir, adelanto a Mir, Ai Ogura, me estaba acercando a Giannantonio y esta gente...", narró sobre lo ocurrido en Termas de Río Hondo.

Tercer Gran Premio de la temporada

Sin embargo, después empezó a tener "problemas fuera de lo que es la moto, y ya ha costado un poco, pero hemos acabado la carrera, que era importante". Acosta deberá tratar de entender por qué la tracción de la moto cambia de manera tan brusca en las diferentes condiciones: "Entender cosas, que es lo que necesitamos ahora mismo".

Aunque los problemas sean notables en la moto, KTM se muestra positiva para el siguiente Gran Premio en Austin. En el trazado estadounidense la moto podría funcionar mejor, teniendo en cuenta que el grip será bueno.