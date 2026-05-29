Pedro Acosta, resignado con la KTM en Mugello: "Ha sido un día en el que no ha encajado nada"

No empezó el fin de semana en Mugello como Pedro Acosta hubiese querido. Las KTM estuvieron lejos de competir con las Ducati y las Aprilia a una vuelta, a excepción de Enea Bastianini, el único en colarse en el 'Top 10' tras ser tercero. La realidad es que el de Mazarrón ya tenía claro antes de la cita que esta pista no sería la idónea para la RC16, y los pronósticos se han cumplido... e incluso empeorado.

El murciano, quien firmó un fin de semana competitivo en el Circuit de Barcelona-Catalunya (donde ya dominó en la Práctica del viernes), se ha topado con una situación totalmente distinta en suelo italiano. El murciano tendrá que pasar por la Q1 tras no poder clasificar más allá de la 13ª plaza, firmando un registro de 1:45.294. Cierto es que estuvo todo muy apretado, puesto que estuvo a tan solo 0.486 del mejor tiempo de Diggia. Pero no le valió para meterse en el 'Top 10'.

No se sintió muy cómodo el 'Tiburón de Mazarrón', y así lo hizo saber ante la prensa presente en Mugello. "Todos tenemos malos días durante el campeonato, y mañana intentaremos mejorar un poco. La verdad es que ha sido un día en el que no ha encajado nada, ni el ritmo, ni la electrónica...", dijo el '37', en unas declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

El resto de pilotos de la fábrica a excepción de Bastianini, tampoco tuvieron buen 'feeling'. De hecho, el surafricano provocó una bandera roja tras salir a pista para una última tanda y sufrir un fallo en la moto, que lo dejó parado en la recta. "Sobre Enea, siempre es bueno tener una KTM delante, y tener datos para mejorar. Si miras los tiempos, tampoco estamos tan lejos. Bajas una décima y te metes octavo. Pero es verdad que ha sido un día complicado", expresaba Acosta, intentando sacar algo positivo.

Enea guía el camino en KTM

La referencia de Enea le puede servir para el resto del fin de semana, y a ella se agara. "La moto va peor que en otros lados en las 15 curvas que hay. Hay que aceptar estos días malos, sabiendo que es un circuito tan de fluir intentaremos copiar la línea que está siguiendo Bastianini, que parece que aquí es la buena, pero habrá que darlo todo mañana, porque será una Q1 competida con Ogura y las otras dos KTM", apuntaba.

Ya desde la FP1 sintió que la jornada se haría cuesta arriba. Y así fue. "He sufrido demasiado, ya desde la mañana noté que teníamos muchos más problemas de lo normal. Hay que ver los datos de Enea, que es el que más saca de la moto en este tipo de circuitos de fluir", terminó diciendo.