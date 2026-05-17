Pedro Acosta se planta tras el accidente de Álex Márquez y Zarco: "La salud de la gente va por delante del 'show'"

La jornada dominical en el Circuit de Barcelona-Catalunya terminó siendo un auténtico infierno. Dos pilotos, Álex Márquez y Johann Zarco, terminaron en el hospital tras dos fatales accidentes que provocaron dos banderas rojas y, como consecuencia, tres salidas distintas. Una situación poco agradable para los pilotos y que ha generado un debate sobre si se debe volver a pista en situaciones así. Habló alto y claro Jorge Martín, y también lo hizo Pedro Acosta.

El piloto murciano se vio involucrado en el duro accidente que se produjo en la contrarrecta del trazado catalán, antes de la frenada de la curva 10. La KTM del 'Tiburón de Mazarrón' sufrió un problema técnico que lo llevó a quedar completamente parado en pista, con la mala suerte que el '73' no pudo esquivarle. Todo acabó derivando en una bandera roja y con el vigente subcampeón en el hospital.

Pedro Acosta levanta la mano tras su fallo mecánico / Dani Barbeito

El piloto murciano se mostró afectado de haber provocado, de forma totalmente involuntaria y sin ningún tipo de responsabilidad, haber 'provocado' el grave accidente. "Me parece que hemos tenido un problema eléctrico que me ha dejado sin gas y me he quedado sin posición, no me ha dado tiempo de irme a ningún lado. Álex se ha llevado lo peor de mi problema mecánico. Quiero mandar toda la fuerza a Álex y a Johann de mi parte y de mi KTM", expresaba el '37' en la sala de prensa de Montmeló, en la que se encontraba SPORT.

El campeón de Moto2 y Moto3, como Martín, cree que no debería haberse retomado la carrera. "Creo que no es muy necesario hacer tres salidas cuando ya llevamos dos 'red flags', cuando ya hay dos pilotos en el hospital y cuando en la última caída se han caído tres o cuatro, creo que no es necario. Está bien que el 'show' deba seguir, pero a veces nos olvidamos de que el 'show' lo hacemos nosotros. La salud de la gente va por delante del 'show'", expresaba el de Mazarrón.

El murciano cree que era el momento de parar. "El show está muy bien si no te pasa a ti ni te pasa a gente que conoces. Creo que las 12 vueltas que hemos dado al principio han estado bien, luego de la salida no hace falta un tercer intento para que pase algo todavía más corto, entonces cuando ya llevas dos sustos en el campeonato o en ese mismo día, también hay que parar un poco", expresaba.

Sobre la Asociación de Pilotos

En las últimas semanas, ha estado en el foco el debate de que la parrilla necesita una Asociación de Pilotos que defienda sus intereses en cuestiones relevantes como la seguridad. Especialmente desde que las Comisiones de Seguridad del viernes se han convertido en reuniones de tres pilotos.

"No creo que la asociación de pilotos haga nada si no somos nosotros los que corremos al final. Si no nos plantamos ninguno de nosotros, vamos a volver a salir porque tampoco vas a ser el único que se quede en el box si en el caso de otra gente te estás jugando un campeonato. No creo que una asociación de pilotos cambie nada, creo que tiene que ser algo claro", sentenció el murciano.