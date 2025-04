Pedro Acosta, optimista: "Tenemos que sobrevivir"

Entre los problemas económicos y la falta de rendimiento los dos equipos de los austríacos de la categoría reina no atraviesa su mejor momento. A pesar de que ya se han disputado tres Grandes Premios, KTM sigue sin consolidarse con buenos resultados en carrera.

La marca austríaca está trabajando en mejoras para la moto, la semana sin carreras ha servido para que Acosta se acercara a la fábrica para hacer pruebas en el túnel de viento. "Espero que la visita sea fructífera, es cosa ahora de los ingenieros ver ahora que es lo que ha ido mejor o peor" explicó Acosta a DAZN.

Localizar los errores

Los ingenieros de la fábrica todavía no han podido localizar los problemas de la KTM: "Tenemos que ver de donde vienen los problemas y si por ahora no los encontramos habrá que pilotar lo mejor que se pueda para salvarlos. Hay que sobrevivir, no está siendo fácil ni para los pilotos ni para la fábrica. Teníamos bastante confianza en dar un paso adelante" añadió Pedro.

Esperanza en KTM

El piloto murciano se ha mostrado realista ante la falta de resultados y apuesta por encontrar soluciones con paciencia. "Tenemos que poner los pies en el suelo y debemos ver qué dirección tomamos para ir dando pasos hacia delante" afirmó.

El año pasado, la temporada empezó en el trazado qatarí. La KTM 2024 funcionó a la perfección, tanto en la sprint como en la carrera del domingo hubo motos de la fábrica en el podio. "La moto aquí el año pasado trabajó bastante bien, tenemos que tomárnoslo con calma y confiar en el proyecto" concluyó Acosta.

Aunque Pedro acabó la carrera en Austin con una caída en los primeros giros, el piloto de KTM se muestra optimista para afrontar la cuarta ronda del campeonato bajo los focos de Losail.