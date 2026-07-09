Pedro Acosta, listo para el GP de Alemania tras su operación

Pedro Acosta (KTM RC 16) llega al Gran Premio de Alemania de MotoGP que este fin de semana se disputa en el circuito de Sachsenring, después de haber sido intervenido quirúrgicamente del túnel carpiano del brazo derecho, y contento con el resultado, pues "parece que todo ha ido bien".

Acosta, que deberá pasar por la Comisión Médica del campeonato para recibir el 'apto', algo que da por sentado, comentó este jueves a los medios de comunicación desplazados a Sachsenring que estaba "muy bien, contento" y destacó que "todo ha ido muy bien, nada ha salido mal".

El piloto murciano se mostró "contento" porque ahora puede "dormir por las noches del tirón". Séptimo en la clasificación del Mundial de MotoGP, reconoció que no ha montado en moto ni entrenado tras la operación, ya que tenía "más que perder" si sufría alguna infección, "que lo que tenía que ganar por probar un día".

Por ello, para el 'Tiburón' del Puerto de Mazarrón, mañana será "la primera prueba real".

La confianza en Binder

Esta semana KTM ha anunciado su acuerdo con Álex Márquez y Fabio Di Giannantonio para 2027 y Acosta, que el próximo año será compañero de Marc Márquez en Ducati, ha querido felicitar a ambos pilotos, pero ha roto una lanza por Bard Binder, que probablemente se queda sin moto.

"Muy contentos por ellos, creo, por todas las partes, los pilotos y el equipo. Van a trabajar con gente súper competente en el campeonato, como Álex que hizo el segundo el año pasado, y Di Giannantonio, que este año lo está haciendo muy bien. Creo que se merece también un comienzo de la nueva categoría con sangre nueva", ha valorado.

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"A Brad le daría un MotoGP seguro. ¿Por qué? Ha habido poca gente, que yo te lo digo, que le eche tantas ganas como él. Pero, por una u otra razón, no está consiguiendo los resultados que merece, pero le daría una moto en MotoGP seguro", ha zanjado.