Pedro Acosta, intervenido con éxito del síndrome del túnel carpiano

Tras tener que retirarse de la carrera dominical del pasado fin de semana en Assen (Países Bajos), Pedro Acosta ha sido operado con éxito del síndrome del túnel carpiano este martes. El piloto murciano estaba sufriendo de esta dolencia desde hacía semanas y, tras planear una intervención inicial para el parón veraniego, decidió poner fin a estas molestias para adelantar la posibilidad de volver a su mejor forma física contra antes mejor.

El Red Bull KTM Factory racing ha informado que el 'Tiburón de Mazarrón' ha sido operado con éxito de su muñeca derecha. "Pedro Acosta se sometió esta mañana a una cirugía menor exitosa en su muñeca derecha para tratar el Síndrome del Túnel Carpiano. Se espera que regrese para el GP de Alemania, pendiente de un chequeo médico la próxima semana", informaba el equipo.

Tal y como apunta el comunicado, se espera su regreso para Sachsenring, trazado con mayor cantidad de curvas hacia la izquierda. Después, Acosta tendrá cerca de un mes para seguir recuperándose y volver a su mejor versión para el GP de Gran Bretaña, que se celebrará del 7 al 8 de agosto en Silverstone.

El murciano fue intervenido por el doctor Xavier Mir en el Hospital Universitari Dexeus, en Barcelona. "Gracias al doctor y al equipo", expresaba el '37' a través de una foto compartida en sus historias de Instagram.

Ya tenía planeado pasar por quirófano

El sufrimiento en Assen fue la gota que colmó el vaso. Decidió retirarse ante la falta de sensaciones. "Llevo desde el GP de Japón que se me duermen los dos dedos de la mano. Es verdad que unas carreras más y otras carreras menos. Pero ha llegado el punto hoy que no sabía donde estaba la maneta del freno. Cuando ya he bloqueados dos veces en la rápida he dicho 'Mira, no me va a cambiar mucho la vida un sexto'. Intentaré operarme esta semana y a ver cómo llegamos a Sachsenring", dijo a los micrófonos der DAZN.

En el pasado, ya había pasado por el quirófano para tratarse del Síndrome compartimental, una dolencia muy común en los pilotos. "Ya me dijeron que tras operarme del síndrome compartimental tenía que operarme de esto antes o después. La idea era hacerlo después de Sachsenring, pero visto que en el warm-up me pasaba y en la segunda vuelta ya no tenía sensación. Si la moto se moviera menos ayudaría, pero no es el problema", expresaba.

El paso por quirófano llega una semana después de su anuncio de fichaje por el Ducati Lenovo de cara a 2027, donde compartirá equipo con Marc Márquez. En un momento en el que Acosta no cuenta con una arma tan competitiva como la Desmosedici, el murciano espera lograr su mejor forma física para el año que viene para poder medirse de tú a tú a las Aprilia y al nueve veces campeón.