Pedro Acosta: "No tengo los huevos suficientes para decir si la KTM va mal"

Pedro Acosta no está pasando su mejor momento en MotoGP. El piloto murciano, que firmó un gran debut en la categoría reina del motociclismo, no ha acabado de brillar en las últimas carreras, dónde ha estado lejos de la cabeza y con un rendimiento inferior al deseado. Unos problemas que ni la visita a la fábrica de KTM han podido resolver.

El Gran Premio de Austria no resultó nada fácil para el ‘rookie’ de 20 años, pues, tras sufrir tres caídas en los entrenamientos del viernes, el sábado no pudo pasar a la Q2. Pese a que en la carrera sprint logró sobreponerse y finalizar en la quinta posición, en la prueba del domingo fue más complicado remontar, tuviéndose que conformar con la decimotercera plaza.

Un resultado que le hizo perder la sexta plaza en la clasificación general, dónde fue adelantado por Brad Binder, y que él mismo reconoce que no se esperaba: "Veníamos con ilusión y me voy con un dolor en el pecho que a ver cómo me quito esto. Es difícil decir algo, porque ha habido muchos problemas que yo no me esperaba tener. Todavía no entiendo por qué ha habido esos problemas", reconoció Acosta.

Sin embargo, lejos de culpar al equipo, el piloto de Mazarrón hizo autocrítica y afirmó que cometió diferentes errores que le lastraron el fin de semana: "Yo me echo la culpa de no haber pasado a la Q2, porque todo habría sido más fácil y hoy no estaría con esta cara que tengo, estaría: ¡Champán y flores para todos!", señaló el piloto al finalizar la carrera.

Para el murciano, hay diferentes factores que influyen en esta situación, aunque niega que todos los problemas que se está encontrando sean por culpa de la moto. "No tengo los huevos suficientes para decir si la KTM va mal. Creo que nos están faltando cositas que tenemos que poner todas juntas", sentenció rotundamente el piloto del GasGas Tech3.

Acosta también quiso recalcar que es un contratiempo que le esté afectando solo a él, sino que se trata de un asunto que también está repercutiendo sobre el resto de KTM en parrilla. "Estamos sufriendo en general, porque incluso Binder que ha acabado quinto, ha acabado a dieciocho segundos. Entiendo que del quinto al trece que he terminado yo, hay doce, pero del primero al quinto es muchísima diferencia", apuntó.

No obstante, el murciano reconoció que ni siquiera él mismo entiende lo que está sucediendo, pues los pilotos probadores están llevando a cabo un gran trabajo por lo que respecta al desarrollo de la moto." No lo puedo explicar por qué ni yo mismo lo entiendo. Creo que el 'test team' está cogiendo una guía bastante buena, porque hoy creo que hemos tenido al mejor coach de pista que hemos tenido en todo el año, que es Dani Pedrosa", concluyó.