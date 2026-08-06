Pedro Acosta: "Hasta final de año estoy en KTM, voy a entregar todo lo que tengo para conseguir la victoria"

Pedo Acosta llega al Gran premio de Gran Bretañacomo séptimo de la general del mundial, se mostró "contento de estar de vuelta". "La primera parte de la temporada en términos generales no ha sido mala. Teníamos muchos problemas técnicos y nos hemos rezagado un poco en la lucha por el campeonato pero es una sorpresa que no estemos tan rezagados. Vamos a intentar conseguir un buen fin de semana", explicó el piloto murciano que estas vacaciones se ha centrado en "relajarse y olvidar todos los problemas".

"En esta segunda parte de la temporada trataremos de solventar los problemas técnicos y si lo conseguimos, podremos luchar por las primeras posiciones", analizó, aunque es consciente de que actualmente, para ganar necesiarían "un milagro". "Por el momento solo tenemos que tratar de estar en este top-5, no estamos tan lejos de los primeros y hay que continuar creyendo. El año pasado Silverstone fue la carrera más difícil el año pasado pero luego vienen circuitos que nos van bien así que trataremos de mantenernos vivos hasta llegar a la gira asiática", comentó.

El de KTM reveló que no se ve en la lucha por el título y que en este momento deben poner su atención en "no fastidiarla". "Así a finales de año estaremos más cerca de lo que pensamos. Con los problemas que hemos tenido este año no estamos tan lejos así que tenemos que tratar de no cometer errores y centrarnos más que nunca, porque creo que estamos más cerca de lo que habríamos imaginado al principio del curso", afirmó.

Centrado en KTM

El evento dio la oportunidad a los aficionados de hacer preguntas a los pilotos y entre ellas, al murciano se le cuestionó sobre si sentía pena por abandonar KTM después de tantos años formando parte de la estructura de las bebidas energéticas. Una cuestión personal a la que Pedro respondió sin mojarse, centrado de momento en acabar de la mejor manera este curso.

"Aún quedan muchas carreras por delante, tendremos circuitos muy buenos, mejores que al principio porque cuando vamos a Austria, Misano o Asia damos un paso adelante pero por otro lado, no podemos olvidar todos los errores y problemas técnicos que hemos tenido durante la primera parte de la temporada. Ahora es el momento de tratar llegar a finales del año con el máximo nivel que podamos para conseguir esta primera victoria y también para tratar de estar tan cerca como podamos del Top-3, que no estamos tan lejos", aseguró el de Mazarrón que el próximo curso compartirá equipo con Marc Márquez en Ducati.

Sobre si buscará la primera victoria en MotoGP este año como piloto de KTM, Acosta lo tuvo claro. "Hasta final de año estoy en KTM, voy a entregar todo lo que tengo para conseguir esa victoria pero es difícil porque tenemos cuatro Aprilia muy fuertes y también Ducati muy fuertes así que es difícil conseguir el objetivo", avanzó, aunque se mostró optimista. "Espero que antes de final de año se presente la oportunidad, pero aún así me sentiré contento si somos capaces de cerrar la distancia con los tres primeros del campeonato. Creo que deberíamos estar más cerca, podríamos haber estado más cerca sin los errores que hemos cometido pero no podemos cambiar el pasado así que es el momento de continuar con el buen trabajo que estamos realizando".

"Necesitaría un milagro. Espero que ocurra pero será difícil. Tendremos circuitos más fáciles que Silverstone en los que conseguir la victoria como Austria que se ajustan más a las caracterñisticas de la KTM pero en cualquier caso nunca digas nunca", insistió ante la pregunta de otro aficionado.

Como anécdota, el piloto fue preguntado sobre sus mini vacaciones en Estados Unidos, donde pudo vivir de cerca la Nascar.

"Cuando voy a Estados Unidos disfruto mucho pero ver esos coches que van a 360 millas por hora es impresionante. Es una experiencia muy chula, puder ver Indianápolis, que es un circuito que no conocía y la verdad es que ha sido mucho chulo".