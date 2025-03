Pedro Acosta: "Tienen que entender lo que pasa porque esto no es lógico"

Pedro Acosta, junto al resto de sus compañeros de marca, está atravesando por un momento complicado con KTM en la categoría reina. Ya se han disputado las tres primeras competiciones de la temporada, pero la marca austríaca no logra resolver la compleja situación.

DNF en Texas

El piloto murciano volvió a acabar la carrera en Austin con una caída y sin acumular ningún punto para la clasificación general de pilotos. La falta de sensaciones y la compleja situación de la pista provocaron la caída de Pedro en la primera mitad de la carrera.

Los pilotos de KTM

Pedro Acosta, Brad Binder, Enea Bastianini y Maverick Viñales son los cuatro pilotos que están disputando la temporada con KTM. Los cuatro pilotos son conscientes de las limitaciones de la fábrica y están en proceso de revertir los resultados con la ayuda de Pol Espargaró y Dani Pedrosa.

A pesar de que la marca tiene sus dos mejores equipos de la historia, el material no es suficiente para obtener buenos resultados frente a sus rivales.

Una temporada complicada

Después de un primer año de debut en MotoGP, se esperaba que Acosta pudiera pelear por el título de MotoGP. Los malos resultados han alejado a Acosta de las primeras posiciones de la clasificación de la categoría reina: "Estamos en el mismo pozo que ayer" afirmó.

El 37 expresó su malestar con el rendimiento que está mostrando la nueva moto: "Tienen que entender lo que pasa porque esto no es lógico" explicó el piloto murciano tras la carrera en COTA. "Me han pasado Fabio y Fermín al principio de la carrera, y de una vuelta a otra la moto me ha empezado a funcionar bien. Los he cogido, los he pasado, el tiempo que he ido cogiendo a Brad, la moto iba bien".

"Pero he pasado media vuelta detrás y ya no veía la manera de parar la moto. Tenemos que dejar que KTM trabaje y ver qué pasa" comentó Acosta a DAZN tras la carrera.

El caos en la parrilla

"Bueno, por lo menos no le ha dado tiempo a la gente a quitar las motos de la parrilla, entonces se ha retrasado. Creo que es lógico y nos ha salvado un poco porque la moto no estaba lista" explicó el piloto de KTM sobre el inicio de carrera en Austin. "Todos hemos seguido lo que ha hecho Marc porque es el que más experiencia tiene en estas situaciones" concluyó Pedro.

Los pilotos de KTM tendrán una nueva oportunidad de mejorar la moto en el Gran Premio de Qatar, aunque los pilotos de la marca austriaca depositan su confianza en el test posterior al fin de semana en Jerez.