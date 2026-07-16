Pedro Acosta encabeza la lista de los cuatro pilotos que aún no han ganado en MotoGP

Con la última cita en Sachsenring (Alemania) antes del parón veraniego, MotoGP ya ha llegado al ecuador del curso 2026. Se trata de un año de lo más apretado, donde ha habido hasta seis ganadores distintos, alguno de ellos, cosechando su primera victoria en la categoría reina, como es el caso de Ai Ogura, quien se estrenó en Assen (Países Bajos). En la parrilla actual, de los 22 pilotos, tan solo cuatro no han estrenado su casillero.

La mayor sorpresa de la lista

El que más sorprende es Pedro Acosta. El piloto de KTM, quien sí logró vencer al sprint en Tailandia a principios de temporada, aún no ha conseguido llevarse su ansiada primera victoria. Y no será por no haberlo intentado. Ha estado cerca, pero siempre ha terminado escapándosele por alguna u otra razón. A lo largo de sus tres temporadas en la categoría reina, en las que ha disputado 52 carreras entre el equipo satélite y el oficial, ha logrado 13 podios y 2 'pole positions'.

Pedro Acosta se llevó la victoria en la sprint de Tailandia / RUNGROJ YONGRIT / EFE

Intentará conseguir esta ansiada primera victoria este curso en el equipo oficial de la fábrica austríaca, antes de emprender el vuelo al que será su próximo equipo para las próximas dos temporadas, el Ducati Lenovo. A piriori, este movimiento facilitará que el murciano pelee por las victorias de forma habitual, puesto que la Desmosedici ha sido la moto referencia, ganando los últimos cuatro títulos en juego.

Marini, el más veterano

Tampoco ha logrado una victoria en la categoría reina del motociclismo Luca Marini... y eso que ya van seis temporadas en ella. Estuvo cerca en varias ocasiones cuando corría en las filas del VR46 Racing Team. Una de ellas, en Austin en 2023. Allí logró una segunda plaza y fue tercero en Qatar el mismo curso. No lo ha tenido fácil durante las dos últimas campañas, a lomos de la versión descafeinada de la Honda RC213V.

Luca Marini se subió al podio en el GP de las Américas de 2023 / EFE

Pero poco a poco, la fábrica japonesa llega a los puestos cabeceros de nuevo. El próximo curso, Luca no tiene un puesto asegurado en MotoGP después de que Honda haya contratado a otros dos pilotos, aunque todo apunta que podría recalar en el Tech3 de KTM. De esta forma, tendría una nueva oportunidad en otra fábrica. En el caso del hermano menor de Valentino Rossi, en Moto2 sí logró ganar en 6 ocasiones, sumando 15 podios y cinco poles.

Moreira, el 'rookie' que impresiona

No tan extraño es que los otros dos pilotos que no se han llevado la victoria aún sean 'rookies'. Uno de ellos es Diogo Moreira, campeón del mundo de Moto2 el pasado curso. El piloto brasileño, actualmente en el equipo satélite de Honda, el LCR, acumula un palmarés de 13 podios y nueve poles en sus cinco temporadas en el Mundial de Motociclismo.

Entre Moto3 y Moto2, logró ganar en cinco ocasiones. Pero aún no se ha estrenado en MotoGP, aunque sí poco a poco está logrando dar pasitos hacia adelante con la Honda, siendo un habitual en el 'Top 10' con la satélite.

Toprak... ¿2027 será una oportunidad?

Y por último, el otro 'novato' de la categoría: Toprak Razgatlioglu. El turco, tres veces campeón del mundo de Superbikes, no se ha topado con una moto igual de competitiva que la BMW que poseía en el otro campeonato estrella dentro del mundo de las dos ruedas. Yamaha atraviesa su peor crisis de resultados en décadas, algo que está haciéndole la vida imposible a todos sus pilotos... incluso a Fabio Quartararo, campeón con Iwata en 2021.

Noticias relacionadas

Diferente podría ser el próximo curso para el piloto del Pramac Racing. Un nuevo cambio de reglamento, con neumáticos Pirelli que él conoce bien tras su paso por el WorldSBK, podría cambiar el panorama actual. Está claro que a 'El Turco' le faltan las armas. Pero tiene potencial de sobras con un palmarés de 71 victorias en Superbikes, que lo llevaron a cosechar tres títulos para convertirse en una leyenda en el campeonato.