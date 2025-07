Pedro Acosta, durísimo: "Correr en Magny Cours tras la muerte de Borja es la mayor falta de respeto que he visto en mi vida"

La trágica muerte de Borja Gómez ha causado una enorme conmoción en el paddock. El joven talento español de 20 años falleció el pasado jueves tras sufrir un grave accidente durante unos entrenamientos en Magny-Cours, al ser atropellado por otro competidor que no pudo evitar el impacto. Además del drama que supone perder a un compañero, muchos pilotos han mostrado su disgusto por la decisión de los organizadores, Dorna y la FIM, que optaron por seguir adelante con la competición del Júnior GP del fin de semana en el trazado francés.

Anunciaron en un que las carreras se disputarían “en homenaje a Borja Gómez”, lo que fue recibido con profundo malestar por pilotos, equipos y aficionados.

El relato de Filippo Fuligni, uno de los implicados en el accidente mortal, fue estremecedor: “No había banderas, nadie avisó del peligro. Yo mismo tuve que hacer gestos a los que venían detrás. Vi a Borja y me quedé con él todo lo que pude. Esperamos ayuda, pero no llegaba. Sentí una impotencia que no puedo describir”, publicó en sus redes. “No estoy de acuerdo con seguir este fin de semana, pero no es una decisión que me pertenezca”. Otro piloto Mathias Tamburini fue muy crírico con Dorna: “Es inaceptable continuar como si nada hubiera pasado. Dicen que corremos en su honor, pero eso no es un tributo, es una falta de respeto”.

El equipo de Borja Gómez, el Team Laglisse, se plantó: “No creemos que este sea el momento para competir. Estamos rotos por dentro, y toda nuestra energía está ahora con Borja y su familia”. También lo hizo, a título personal, David Sanchís: “No voy a formar parte de esta farsa. No quiero correr como si nada hubiera pasado. Borja fue rival y amigo”.

Acosta, dolido y muy duro con Dorna

Este jueves, en la rueda de prensa del Gran Premio de Alemania de MotoGP, Pedro Acosta se ha sumado a las críticas por disputar las carreras del FIM JúniorGP el pasado fin de semana en Francia. “Sinceramente es una mierda recibir este tipo de noticias y más tratándose de un paisano. Yo lo conocía desde que éramos niños. Al final, vivíamos a media hora el uno del otro”, ha comenzado explicando el murciano.

“Es muy triste y más viendo que el campeonato continuó como si nada . Es la mayor falta de respeto que he visto en mi vida. Los orgganizadors deberían pensar qué harían si el piloto que ha fallecido fuese su hijo. El show continua pero una vida no puede valer menos que una carrera. A partir de ahí, que cada uno piense lo que le dé la gana y tome las decisiones que le den la gana, pero eso ha sido la mayor barbaridad del deporte que se ha hecho últimamente”, ha lamentado Acosta.

También Marc Marquez se ha mostrado muy ‘tocado’ por la muerte de Borja: “Le conocí en el circuito de Aspar, estuve este invierno entrenando entrenando con él y su padre. Siempre es algo súper crítico, pero cuando conoces a la persona a la que le pasa algo tan terrible, es aún más escalofriante. Le deseamos lo mejor a la familia. En este tipo de casos, todas las federaciones deben ayudarles. Esto es lo más importante. Desde aquí quiero mandarles muchos ánimos”.

En su encuentro con los medios españoles en Sachsenring, Raúl Fernández ha dado su punto de vista al respecto, coincidiendo con los que desearían que no se hubiesen disputado las carreras de Francia: "Lo primero, mandar el pésame a toda la familia, amigos, equipo. Yo he estado y conozco a mucha gente del equipo Laglisse, les he escrito. Por suerte, ‘toco madera’ que yo no he vivido un caso tan de cerca, imagino que son momentos muy duros. Y a lo mejor me meto en un berenjenal, pero creo que cuando pasa algo así se tendría que llegar a un acuerdo y no hacer la carrera. Un piloto que se deja el alma desde que tiene cinco años para llegar a algo y pierde la vida, creo que lo mínimo parar, por respeto, tanto a él como a la familia y al equipo", asegura en declaraciones que publica Marca.