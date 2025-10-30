Pedro Acosta y su dardo a KTM: "Este año no tengo la sensación de haber competido"

No está siendo una temporada satisfactoria para Pedro Acosta. El murciano, que ha sido bautizado como una de las grandes promesas del motocicismo español por muchos, es también uno de los cuatro pilotos de la parrilla de MotoGP que aún no han conseguido una victoria en su andadura en la categoría reina del motociclismo. El Tiburón de Mazarrón, quien siempre ha demostado su carácter ambicioso, no esconde que no está del todo satisfecho con el rendimiento de su KTM RC16 y con los resultados que ha estado realizando en su segunda temporada como piloto de MotoGP.

Así lo ha dejado claro en una entrevista concedida a 'Motorsport'. El '37', quien actualmente se encuentra quinto en la clasificación general con 260 puntos (a 26 de Pecco Bagnaia) asegura que su objetivo nunca ha sido tener un buen contrato con muchas cifras, sino ganar. No hay nada que lo mueva más que el hambre de ser el mejor. "Yo quiero ganar. No me satisface el dinero, no me satisface nada que no sea venir y ganar", expresaba en la entrevista.

Los cinco podios al sprint y los otros tres en domingo no parecen suficientes al de Mazarrón, que considera que este año ha estado lejos de exhibir su mejor versión. "Quiero, al menos, competir. Porque el problema es que este año no hemos competido. Hemos venido, hemos dado vueltas, hemos hecho buenas carreras, y carreras menos buenas. Pero no tengo la sensación de haber competido", confesaba en la entrevista citada.

El único español que aún no ha ganado

Campeón del Mundo en Moto2 y Moto3, el piloto de KTM cree que se encuentra en un buen momento tanto a nivel físico, como a nivel de pilotaje. Y siente no poder sacar jugo a la combinación de ambas. "Ahora mismo estoy en mi mejor momento como piloto... en el que tengo más claro que dispongo del potencial para ganar una carrera, y más de una", aseguraba.

Una victoria que está tardando en llegar más de lo esperado. Actualmente, es el único español en la categoría que no se ha subido en el escalón más alto del podio: Fermín Aldeguer lo hizo en Malasia y Raúl Fernández en Australia.

El murciano siente que este año ha sufrido más incluso que en su primera temporada en la categoría de Moto2, especialmente difícil para los pilotos que suben de Moto3. "Este ha sido el primer año en que me ha costado de verdad. Hasta ahora yo consideraba que mi primer curso en Moto2 había sido un desastre, pero ahora firmaría haber ganado las carreras que gané aquella temporada", se lamentaba durante la entrevista.