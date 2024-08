Pedro Acosta, crítico: "Deberíamos empezar a trabajar más en equipo"

Tras una caída de rendimiento en las últimas carreras, el 'rookie' del año afrontó la vuelta de vacaciones con muchas ganas. En la sprint logró un buen quinto puesto, pero en la carrera del domingo una mala decisión a la hora de elegir neumáticos lo condenó a una novena posición. Un problema al que Pedro Acosta lo achaca a un fallo de comunicación por parte del equipo GasGas. Aun así, el piloto murciano sigue ostentando la sexta posición del Mundial con un total de 122 puntos.

"El sábado por la mañana me centré en pasar a la Q2 y hacer una buena sprint. Me fue bien porque trabajado el neumático blando el viernes, pero en la carrera larga salimos con el medio, que no habíamos probado. Creo que ha habido falta de información", señaló Acosta al acabar el GP de Gran Bretaña.

"Hemos ido a ciegas, tanto con el mapa de las motos como con el desgaste de los neumáticos. Creo que deberíamos empezar a trabajar más en equipo, mirando los problemas globales y no los problemas de cada uno. Porque los problemas que tenemos, si no es de unos de otros, más o menos van en la misma dirección".

Bran Binder, Jack Miller y Augusto Fernández, compañeros en la marca austríaca, tampoco probaron la goma media en ningún entrenamiento, por lo que ningún piloto tenía información del neumático de carrera. "No es solo por ayudar a los demás sino el desarrollo del fin de semana para la marca. Nosotros tenemos tres mapas y llega un momento que no puedes cambiar nada más", explicó.

"En Ducati están ganando, y ganan como churros. Si ellos de las ocho motos cuatro prueban un neumático y otros cuatro prueban otro… Tienen una enorme cantidad de información...", sentenció Acosta, que a pesar de su corta edad, 20 años, se erige como el líder dentro de KTM.

Optimismo para la próxima carrera

Por las condiciones de Silverstone, el murciano sabía que este no era un circuito adecuado para su moto y estilo de pilotaje. Por ello, Acosta se muestra muy ilusionado de cara a la próxima carrera: "En Austria nos va a ir mejor que aquí, porque a nuestra moto no le gustan las curvas rápidas. A nuestra moto le gustan las curvas lentas, frenadas fuertes y curvas, no tanto de Stop & Go, más de media y baja velocidad. Quizás la aerodinámica está focalizada en eso", valoró.

Preguntado también por su bajada de rendimiento, el 'tiburón de Mazarrón' lo tiene claro: "La moto no es que haya dejado de funcionar de principio de año a aquí, hemos tenido situaciones en la fábrica y circuitos que nos ha ido en contra. Yo sigo pensando que en Austria daremos un paso hacia adelante".