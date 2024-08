Pedro Acosta confiesa el porqué de su visita a la fábrica de KTM

El primer año de Pedro Acosta en MotoGP está siendo algo parecido a una montaña rusa. Mientras que su gran debut en la categoría reina exaltó todas las expectativas respecto al joven piloto de 20 años, la falta de resultados en las últimas carreras provocó que el murciano visitase la fábrica de KTM durante el parón de verano.

Una visita que dio mucho que hablar, pues fueron varias las voces que afirmaban que Acosta había acudido a la fábrica para pedir una reacción por parte de la marca austríaca. Sin embargo, el piloto del GasGas Tech3 afirmó en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Gran Bretaña el verdadero motivo por el que viajó hasta Austria.

"Sobre todo quería entender por qué habían cambiado tanto las cosas. Por qué de sentirme tan bien en Barcelona pasamos a Mugello bueno, a Assen que fue un desastre de fin de semana y a Sachsenring que lo remontamos el último día. Sobre todo que a mí me hicieran entender qué había pasado, porque yo no sabía lo que había pasado", expuso el murciano.

"Quería que alguien me dijera si era yo o si no era yo. Porque a mi, lo que más me duele de todo es que fuera culpa mía. Porque si la moto, el equipo o el proyecto no estuvieran al nivel, no pasa nada. Pero yo me tengo que ir de las carreras sabiendo que he dado todo lo que tenía, y si ese día haces segundo, haces segundo y si haces séptimo, no pasa nada. Pero yo tenía que estar tranquilo y que me dijeran: tú no eres (el culpable)", añadió.

Asimismo, Acosta también reconoció que la visita fue positiva, y que ambas partes salieron muy satisfechas del encuentro. "La visita fue bastante bien, me fui de la fábrica contento, motivado podría decir. Creo que hubo bastante gente que me explicó los cambios que han habido desde principio de año hasta ahora. Creo que a ellos les quedaron las cosas bastante claras y creo que las decisiones o los puntos que queríamos tomar los van a hacer bastante bien", aseguró.

Para el piloto del Tech3, poder hablar directamente con Pit Beirer y con el resto de altos cargos de la marca austríaca fue una gran ayuda para poder entender el porqué de todo, pues pudieron "llegar a buenas conclusiones". "Creo que las dos últimas carreras estábamos un poco mareados todos. A veces es mejor llegar allí y preguntar ¿Quién manda aquí?, y cuando te dicen quién manda, decirle todo lo que le tienes que decir y quedarte a gusto. Porque, al final, muchas veces vale mucho más quedarte a gusto y soltarlo todo, y después pedir perdón, que pedir permiso", concluyó.