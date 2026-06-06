Pedro Acosta lo tiene claro: "Márquez era inalcanzable, no estamos al nivel de Ducati"

En términos generales, Pedro Acosta está marcando un fin de semana muy sólido. Sería el piloto con mejor ritmo... de no ser por Marc Márquez. El 'Tiburón de Mazarrón' cerró el viernes siendo el más rápido en Balaton Park (Hungría), pero el sábado se topó con un intratable '93' al que no logró domar... y eso que estuvo cerca de arrebatarle la 'pole'. Finalmente, fue segundo.

Márquez dominó la carrera de principio a fin y logró una distancia de hasta dos segundos con el murciano. Finalmente, cruzó la línea de meta en algo más de un segundo y medio. "Sí, Marc era inalcanzable", comenzaba diciendo Acosta ante las cámaras de DAZN. "Así es, el tema se ve muy bonito desde fuera, pero de momento no estamos al nivel de Ducati y menos en distancias cortas", dijo el murciano.

Pedro Acosta en Balaton Park / Boglarka Bodnar / EFE

Sea como sea, el ritmo en la 'qualy' fue muy bueno. "Cuando ha salido de la cuatro ya he visto que iba a ser muy difícil, hemos hecho un buen Q2 esta mañana, que es mi punto débil, y estamos intentando sacar la cabeza como sea", apuntó.

La situación puede ser distinta al doble de vueltas mañana. "Al doble de distancia nos vemos mas competitivos, la degradación de la goma no será tan grande, pero algo habrá y tenemos que jugar esta baza", dijo el '37'. "No me he terminado de encontrar bien todo el fin de semana con el neumático medio, así que iremos a lo que haga Marc, al menos para tener las mismas armas. Y luego, a ver donde estamos", reveló.

Ya desde el viernes, Pedro no se mostró muy confiado con la KTM... pese a su gran rendimiento. "Ojalá llegue el día que salga dos veces a pista y la moto parezca la misma. Estamos haciendo buena temporada, tenemos estabilidad como piloto y estamos haciendo pocos ceros, he madurado bastante respecto al año pasado", sentenciaba el de Mazarrón.