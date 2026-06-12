Pedro Acosta lo tiene claro con Marc Márquez: "Si no es el mejor, está al mismo nivel que Valentino Rossi"

Pedro Acosta está demostrando, carrera tras carrera, por qué es uno de los pilotos con más proyección de cara al futuro. El 'Tiburón de Mazarrón', campeón de Moto3 en 2021 y de Moto2 en 2023, está situando la descafeinada RC16 de KTM en las primeras plazas, siendo el único de la fábrica austríaca capaz de plantar cara a las Ducati y las Aprilia. El próximo curso las cosas podrían cambiar. A falta de confirmación oficial, se unirá al proyecto de Borgo Panigale, compartiendo box con Marc Márquez. Precisamente, sobre él ha reflexionado recientemente.

El murciano fue el último invitado del 'Gypsy Tales Podcast', donde fue preguntado por el nueve veces campeón. Quiso destacar el dorsal '37' que, más allá de los títulos y las victorias, Marc es un piloto fuera de lo común por la gran resiliencia que ha demostrado. Y es más. Se atrevió a abrir el melón sobre si el '93' es más grande que Valentino Rossi, considerado por muchos el mejor piloto de la historia. "Si no es el GOAT, está al mismo nivel que Valentino. Lo que este tío ha conseguido es muy difícil que alguien llegue y lo supere", dijo Pedro.

El piloto de Cervera protagonizó el pasado curso uno de los mayores regresos de la historia de MotoGP, tras seis cursos sin saborear un título mundial por culpa de las lesiones. Un calvario que comenzó en la curva 3 del Circuito de Jerez-Ángel Nieto en 2020 y del que terminó redimiéndose tras conquistar su noveno título mundial, el séptimo en MotoGP. "Mira lo que Marc ha conseguido independientemente de sus títulos y victorias. Piensa en su regreso en MotoGP, ganando en su segundo intento, y lo mucho que ha sufrido para lograrlo", reconocía Acosta.

Por otro lado, repasó aquel momento en el que el catalán decidió poner punto y final a una relación de más de una década con Honda para marcharse a un proyecto que le permitiese ser más competitivo y optimizar los últimos años de su trayectoria profesional. Aterrizó en 2024 en el Gresini Racing. "Marc ya no necesitaba hacerlo. Estuvo 11 o 12 años en la fábrica más grande del mundo, le pagaban bien y ya había conseguido todo lo que soñaba cuando era pequeño. No necesitaba volver", opinaba Pedro.

"Estuvo años en Honda, luego se fue a un equipo satélite, que es algo que yo jamás habría imaginado. ¿Un ocho veces campeón del mundo en ese momento con un equipo satélite?", expresaba el de Mazarrón. "Cuando tienes la corona y la pierdes, debes entender que vienen pilotos más jóvenes como Quartararo, Pecco en su momento o Martín. Son tíos con mucho talento, y tú vuelves para recuperar lo que era tuyo", expresaba.

El piloto de KTM lo tiene claro. "Para mí lo que hace a Marc uno de los más grandes es el precio que ha pagado por volver", sentenciaba Pedro, quien el año que viene formará equipo con el '93', en una de las duplas que más expectación ha generado en los últimos años.

Tras su llegada al mundial, el '37' fue muy comparado con Márquez. Su victoria saliendo desde el 'pit lane' en Qatar en 2021 recordó a la herocidad protagonizada por Márquez en Estoril en 2010. "Llegó un momento en el que empecé a decir que yo no era el nuevo Marc Márquez, sino el nuevo Pedro Acosta", recordaba Pedro. "Marc ya está ahí arriba. Yo necesitaré mucho tiempo para llegar donde está él. Y ni siquiera sabemos si algún día llegaré", sentenciaba.